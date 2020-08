Moderátorka Eva Perkausová: Z rajské v noci nemám výčitky

Drobná blondýnka hýří obrovskou energií, přitom je velmi ženská. Jak moderátorka Eva Perkausová zvládá svou náročnou profesi, jak odpočívá i jak o sebe pečuje? Které kosmetické triky používá, dozvíte se v následujícím rozhovoru.

Když jsme si domlouvaly termín rozhovoru, říkala jste, že můžete mezi desátou a čtvrtou. Rozhovor děláme v budově vaší mateřské televize po ranním vysílání. Jak vypadá váš pracovní den?

Pokud se bavíme o současné době, mám teď dva týdny. Hlásím ranní zprávy, respektive Nový den, který běží na Primě vždycky od sedmi do devíti. A potom večer Showtime, a to už tu musím být po čtvrté hodině, i když běží od osmi, respektive za minutu osm. Proto jsem si vyhradila tento čas, vím totiž, že to je doba, kdy můžu vyjít někomu vstříc nebo plnit další pracovní povinnosti.

To musí být hodně náročné…

Je to náročné v tom, že nejsem typ, který by přes den dokázal usnout. Když mám ranní vysílání a potom přijdu domů s tím, že si dám deset minut spánku, abych si odpočinula – ať chci nebo ne, tak se mi to stejně nepodaří. A potom večer, ačkoli všichni říkají, že to není znát, mám pocit, že už jsem unavená. Pondělky jsou většinou super, ty zvládám víceméně dobře, jsem nabitá energií načerpanou přes víkend. Ale už tak od středy cítím takovou vnitřní únavu. Proto se těším na víkend, kdy si odpočinu. Sice se vyspím, ale večerní vysílání mě samozřejmě nemine.

V kolik vstáváte na ranní vysílání?

Na Primě musím být po páté, protože to už jsou nachystané vizážistky – moderátorky by tady měly být nejpozději v půl šesté. Vstávám ve čtyři, a to z toho důvodu, abych se probrala, dala si kafíčko, což je takovým mým denním rituálem, a ještě se podívala na texty a témata, která budou v průběhu toho rána.

Jak vypadá váš den, když máte volno? Pamatujete si to ještě při současném pracovním vytížení?

(smích) Mám pocit, že už si nepamatuju nic jiného než ranní vstávání a večerní vysílání. Ale jak vypadá můj den? Občas navštívím maminku, protože ta mě trošku postrádá, když mám hodně práce. A jinak odpočívám. S přítelem jsme se nedávno přestěhovali, máme terásku, zahrádku, tak ani nemáme moc chuť někam chodit a užíváme si to doma. Ne že by se ze mě stala nějaká domácí puťka, jen si to teď umíme víc vychutnat.

A teď otázka, na kterou se asi chtějí zeptat úplně všichni. Když vás vidíme ve zprávách za moderátorským stolem jen od pasu nahoru, jak je to dole?

Tam je to o dost užší než nahoře. (smích) Je zvláštní, že když někoho potkám mimo kamery, tak první reakce z asi devětadevadesáti procent je: „Jé, vy jste taková droboučká, malinká.“ Takže jsem pochopila, že ta obrazovka opravdu přidává, a to nejen na výšce, ale i na mohutnosti.

