Moderátorské hvězdy devadesátek: Z koho je cukrář, pašerák či poslanec?

Devadesátkový moderátor Slávek Boura, pravým jménem Václav, patřil mezi první hvězdy televize Nova. S druhou manželkou Markétou Mayerovou se seznámil při práci v rádiu Kiss 98 a následovalo společné angažmá ve Snídani s Novou. Nezapomenutelný byl i televizní pořad Rande nahrazující seznamku, kterou manželé společně moderovali, oblíbený byl také pořad Vabank. Společný život i práce však manželství Boury a Majerové příliš neprospívaly a jejich spory nakonec vyvrcholily rozvodem. Po něm se moderátor stáhl do ústraní a svého času se živil i jako taxikář.

Pavel Poulíček v TV skončil kvůli trapasu

Kdo by neznal usměvavého moderátora, který jako první uváděl na Nově Sportovní noviny? Pavla Poulíčka si pamatujeme i díky divácky oblíbenému pořadu Kolotoč. Jak přiznává, při pokládání otázek soutěžícím měl co dělat, aby občas nevyprskl smíchy. Nejednou se totiž stalo, že i snadné otázky do tajenky pro ně byly tvrdým oříškem.

Z televize měl Poulíček odejít kvůli přešlapu, kdy zapomněl na hokejový zápas NHL. V současnosti vede Golf TV a věnuje se přípravě golfových turnajů. Za své úspěchy v uvádění sportu obdržel cenu TýTý, a to hned sedmkrát. Loni jsme moderátora kolotoče mohli zahlédnout znovu „zatočit kolem“ v jednom z dílů kulinářské soutěže MasterChef.