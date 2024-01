Modifikace nebo mrzačení? První úpravu jsem podstoupila v 11, říká žena, která se identifikuje jako kočka

Dvaadvacetiletá Římanka Chiara Dell'Abate vstoupila do světa extrémních tělových modifikací už v 16 letech se 72 piercingy. K modifikacím patří vložení deseti subdermálních implantátů, rozštěpení jazyka a odstranění bradavek na prsou. Navzdory rozličnému negativnímu hodnocení a dokonce i výhrůžkám smrti online je nyní žena na cestě k dosažení vzhledu Catwoman s dalšími implantáty a piercingy.

Měním se v lidskou kočku. To o sobě tvrdí Chiara, která na sociální síti TikTok vystupuje pod účtem Aydin Mod. Dvaadvacetilá žena zde se svými statisíci followery sdílí tělesné modifikace, které podstupuje pravidelně od šestnácti let, přičemž tu vůbec první podstoupila už v jedenácti letech, kdy si nechala píchnout piercing a roztáhnout ušní dírky.

"Je šílené vidět, jak moc se lidské tělo může změnit a čeho vlastně můžete dosáhnout úpravami těla," říká Italka, která na svém těle momentálně nosí 72 piercingů a podstoupila více než 20 modifikací těla.

Nechala si například do čela implantovat čtyři rohy, odstranit bradavky, potetovat oční bulvy, takže bělmo má zeleno černé. Krom toho má potetovaný obličej a tělo, plastiku uší, které jsou nyní špičaté, upravenou vaginu a další zákroky chystá. V nejbližší době jde pod kudlu znovu, jelikož ji čeká plastika očí, které chce mít více do tvaru mandle, úprava zubů, prořez úst a aplikace výplní do rtů.

Ovšem zřejmě nejvýraznější modifikace se "skrývá" v ústech. Na jednom z videí, které má na TikToku neuvěřitelných 65 milionů zhlédnutí, Italka vyplazuje rozštěpený jazyk, kmitá s ním, načež obě "chapadla" zasune do dvou dírek, které má těsně nad rty.

"Vždy jsem milovala kočky a myslím, že jako kočičí dáma budu vypadat se správnými úpravami těla opravdu odvážně a divoce," vysvětluje svoje pohnutky Dell'Abate. Z bolesti si nic nedělá a bere ji součást své proměny.

Ačkoli její příspěvky na sociálních sítích sledují miliony lidí, spíš než obdivně na ni hledí se zdviženým obočím. "Mám na tebe tolik otázek. Ale na žádnou z nich nechci odpověď," píše jeden ze sledujících, načež další se údivně a cynicky ptá, kdy došlo k tomu, že se pomátla. "Co se asi musí odehrávat v lidské mysli, když dojde k názoru, že je tohle všechno dobrý nápad," píše další. "Mezi modifikací a mrzačením je obrovský rozdíl. Proměnila se v monstrum," konstatuje.

Rádoby kočičí žena však říká, že ne všechny reakce na její "umělecké dílo" jsou negativní. "Většinou se mi dostává velké laskavosti. Lidé mi píší o tom, jak moc je inspiruji ke svobodě a pomohla jsem jim změnit jejich názory na vzhled a krásu," dodává závěrem Chiara.