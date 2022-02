Módní ikona 90. let Rachel z Přátel: Co z jejích modelů je trendy i dnes?

S 90. lety je úzce spjatý dnes již kultovní sitcom Přátelé, který se vysílal dlouhých deset let a diváci ho milují dodnes. Jednou z nejvýraznějších postav byla Rachel Green v podání Jennifer Aniston. Právě podle ní si ženy měnily účesy i nakupovaly oblečení. Které kousky z jejího šatníku se opět vracejí do módy? Pokud si nějaký chcete pořídit, v galerii v úvodu článku najdete podobné modely z aktuálních nabídek obchodů.

Malé černé

Položka, která nesmí chybět v žádném šatníku! Malé černé dokážou zachránit každou společenskou událost, když nemáte co na sebe. Hodí se do divadla, na lepší večeři, na oslavu, svatbu i pohřeb. Věděla to o nich i Rachel Green, proto i jí visely ve skříni. Jak je nosila Rachel? Mrkněte do galerie v úvodu článku.

Vesta

Také vesty hlásí návrat do módy. Teď v zimě uplatníte především ty pletené, nosit se ale budou i klasické vesty pánského střihu, které znáte jako součást obleků. Stačí pod ně obléct obyčejné bílé či černé tričko, přesně jako to nosila Rachel Green, a v horkých dnech je dokonce můžete natáhnout na holé tělo!

Jaké jsou ikonické účesy Jennifer Aniston? Podívejte se na video:

Kabelka na rameno

Malá kabelka na jedno rameno, do které se tak akorát vejde mobil, peněženka, klíče, rtěnka a zrcátko, vznikla v 90. letech a mezitím dost povyrostla. Ženy si v novém tisíciletí oblíbily spíš objemnější tašky, které pojmou více nezbytností, případně pohodlné crossbody kabelky, ta přes rameno s názvem baguette ale v poslední době slaví návrat.

Kozačky na podpatku

Černé kozačky ke kolenům se v desetileté éře vysílání seriálu Přátelé objevily na štíhlých nohou sympatické Rachel hned několikrát. Nebyla sice jejich průkopnicí, rozhodně se ale zasloužila o to, že od té doby se kozačky objevují mezi módními trendy neustále, a zdá se, že své místo v botníku mají jisté na roky dopředu.

Mikiny s nápisem

Pohodlné oblečení získalo na oblibě především v době pandemie, kdy většina lidí trávila hodně času doma. Mikiny si ale našly cestu i k outfitům hodícím se do práce nebo do města. Nosí se nejen k džínům, ale i k legínám, nebo dokonce k midi sukním. Nápisy jsou sice in, ale volit můžete i decentní variantu bez jakýchkoliv motivů.

Zaujal vás Rachelin styl? Pokud si nějaký její model chcete pořídit, v galerii v úvodu článku najdete podobné kousky z aktuálních nabídek obchodů.