Módní ikona Angela Merkel: Spojila autoritu s ženskostí a ovlivnila styl političek

O Angele Merkel se ne nadarmo říká, že je nejvlivnější političkou současnosti. Ačkoliv z aktivní politiky zakrátko odejde, její vliv ještě chvíli potrvá. Inspirovat se u ní můžete i módním stylem, který sice nezaujme na první pohled, má v sobě ale skryté poselství. Možná i proto se německá kancléřka téměř nikdy nesetkala s kritikou módní policie. Navíc ovlivnil styl žen ve vrcholné politice.

Obléc se a jít

O garderobu Angely Merkel se už od roku 2005 stará německá návrhářka Bettina Schoenbach. Ta se však ke spolupráci s kancléřkou nevyjadřuje, váže ji slib mlčenlivosti. Díky ní je šatník Merkel především praktický – ráno vstane a je schopná rychle sestavit svůj outfit pomocí dvou, tří kousků, což je sen většiny pracujících žen.

Oblečení německé kancléřky se dá nazvat uniformou, kterou nosí dnes a denně, styl mění jen velmi výjimečně. Její outfit se skládá ze saka a tmavých kalhot různých tónů, k tomu boty s plochou podrážkou, sladěný náhrdelník či jiný šperk a prostorná a praktická kabelka značky Longchamp. Občas si míst kalhot vezme sukni.

Jak nosit sako, aby slušelo všem? Podívejte se na video:

Stovky sak

Právě saka zvaná blejzr jsou kouskem jejího outfitu, kde je trocha prostoru pro hravost a originalitu, alespoň co se barev týče. Střih totiž zůstává stejný, lehce do zvonu, což je ideální tvar pro její proporce. Saka mají obvykle zapínání na tři knoflíky, kulatý výstřih, jež dává prostor pro náhrdelník. Podle německého módního tisku dokázala Merkelová nashromáždit stovky sak ze lnu, sametu, hedvábí, vlny či italského plátna. Disponují všemi barvami duhy a jsou přizpůsobené konkrétním ročním obdobím.

Vzory na oblečení Angely Merkel uvidíte málokdy, stejně jako téměř neobléká šaty. Výjimkou jsou společenské události jako například opera v bavorském Bayreuthu. Její styl je přímý a stálý, bez příkras, avšak s puncem elegance a barevné hravosti. Experti naopak oceňují, že Merkelová působí žensky, zároveň díky kombinaci saka a kalhot vyjadřuje autoritu. Na první pohled to vypadá, že kancéřka nechce poutat pozornost, ale díky výrazným sakům je nepřehlédnutelná v davu mužů v tmavých obblecích. To samé dělá britská královna Alžběta II. Jisté je, že tím ovlivnila odívání vrcholných političek, které inspirovala k nošení výrazných barev. Vzpomeňte třeba na slovenskou prezidentku Zuzanu Čaputovou. Může být inspirací i pro běžné ženy: "Je to seriózní žena, která zároveň ráda nosí výrazné barvy. Tím může být inspirací pro jakoukoliv ženu," citoval psycholožku, expertku na barvy Silvii Regnitter německou módní web Stylight.

Novináři naopak záhy začali hovořit o barevné diplomacii Angely Merkel. Podle nich barvou saka vyjadřuje svůj postoj k dané situaci či problému. Ona sama to však popírá. „Jsou příležitosti, kdy musím nosit tmavé barvy. Jindy zas dostanu informaci, že za mnou bude bílé pozadí, takže si musím vzít něco světlejšího. No a občas mám prostě náladu nosit jasné a výrazné barvy,“ řekla Merkel v jedné ze svých mála poznámek ohledně svého vzhledu.

Ačkoliv by se dalo říct, že není příliš originální a zapamatovatelný, sklidila pochvalu i od světoznámé editorky amerického vydání módního magazínu Vogue Anny Wintour. „Líbí se mi, že má rozpoznatelný styl. Působí na mě jako někdo, kdo ví, kdo je. Nemám dojem, že by se chtěla skrývat,“ uvedla uznávaná módní odbornice.