Módní návrhářka Coco Chanel: Holka ze sirotčince dala světu malé černé, sestřih nakrátko i Chanel No. 5

Pohnuté dětství sirotků

Byla v křehkém pubertálním věku, když ji vlastní otec „odložil“ jako nepotřebné zboží do sirotčince. Její matka zemřela a on nebyl schopen zajistit péči vlastním dětem. Coco později řekla, že maminku, která svého muže milovala, utrápil svými nesčetnými avantýrami. Synové tehdy putovali jako pomocné síly na statek, děvčata do sirotčince. Po šesti letech nesnadného života v přísném sirotčinci byla se starší sestrou přijata do dvouleté klášterní školy Notre Dame v Moulins. Pro Coco, tehdy ještě Gabrielle Chanel, bylo tenkrát jediným světlým bodem těžkého života s chmurnými vyhlídkami několik týdnů letních prázdnin, kdy odjížděla za tetou. Ta ji učila šít, a později mohla dokonce pomáhat v obchodě s oděvy jako prodavačka.

