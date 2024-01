Módní trendy 2024: Velké kabelky, quiet luxury a světle broskvová barva

Quiet luxury

Jedná se o styl, který preferuje jednoduchost, kvalitu a nadčasovost nad okázalostí, logy a trendy. Quiet luxury je projevem dobrého vkusu, exkluzivity a elegance, které nevyžadují zbytečnou pozornost. Můžeme jej vidět u módní návrhářky Victorie Beckham, slavných dvojčat Mary-Kate a Ashley Olsen či hereček Gwyneth Paltrow nebo Katie Holmes. Mezi kousky quiet luxury, které byste měla mít doma patří určitě bílá košile jednoduchého střihu a kvalitní kabelka, kde nehraje prim značka, ale kvalita. Pokud nemáte zrovna rozpočet na drahou investiční kabelku, sáhnout můžete klidně po elegantním kousku s kvalitním prošitím a v neutrální barvě. Co se týče barev, které jsou pro tento trend zcela typické tak jsou to bílá, černá, hnědá, béžová, šedá nebo námořnická.

Čím větší, tím lepší

Pokud jde o tašky přes rameno, tak pro rok 2024 platí jednoduché pravidlo: čím větší, tím lepší. Trend miniaturních kabelek, do kterých dáte jen kartu a nic víc je pomalu na ústupu a bude zastíněn oversize kabelkami přes rameno. Tyto kabelky dokáží snadno přeměnit jakýkoliv outfit na ohromující a za druhé jsou dost velké, aby se do nich kromě telefonu a rtěnky vešlo i něco navíc.



"Často se říká, že základním kouskem dámského šatníku je kabelka, která vždy doladí celkový outfit. U těchto univerzálních kabelek je pro ženy důležitá mimo jiné také praktická stránka a slučitelnost s běžnými každodenními situacemi. Takže pokud se kromě běžných věcí do takové kabelky vejde i deštník, tablet, kniha či spontánní nákup z drogerie, je to určitě významné plus pro kteroukoliv z nás. Pokud si chcete pořídit do svého šatníku jen jednu kabelku tohoto typu, volte určitě neutrální barvu a jednodušší tvar. Pak ji můžete snadno kombinovat s jakýmkoliv outfitem,“ říká Barbora Bejrová, designérka české módní značky Vuch.

Barva roku peach fuzz

"Rok co rok představuje Institut Pantone barvu roku, která by měla pro příštích 12 měsíců dominovat. Pro rok 2024 je touto hřejivý odstín s jemně smyslným názvem Peach Fuzz: světle broskvová či v jiném překladu broskvové chmýří. Barva evokuje něhu, mír, sounáležitost a při správném kombinování bude slušet všem. Jedná se o odstín, který je mixem pastelově oranžové a růžové,“ říká Adam Rožánek, spolumajitel značky Styx.



Tento odstín můžete kombinovat i s dalšími barvami. Dobře bude vypadat v kombinaci s mátově zelenou, červenou, bílou, béžovou, růžovou, pastelově žlutou, sytě vínovou mahagonovou nebo námořnicky modrou. Tato barva bude slušet nejvíce jarním a podzimním typům s teplým podtónem pleti, ale ani ženy, které patří k letnímu nebo zimnímu typům nemusí zoufat, jen jim bude svědčit, pokud nebudou mít tento odstín blízko obličeje. Tady se doporučuje soustředit hlavně na sukně nebo kalhoty v této barvě.

Doba zlata

Metalíza byla dlouho spojovaná s futuristickým vzhledem, obrazy evokující vesmírné lodi a technologie. Letošní rok přináší zajímavý obrat a stříbrné odlesky nahradí jiná kovová barva – zlatá. Tento módní trend by rozhodně neměl chybět ve vašem šatníku. Nemusíte se bát, že outfit v kovové zlaté se hodí pouze ke zvláštním příležitostem, ale fantasticky bude vypadat i pokud se ji rozhodnete zařadit k formálnějšímu nošení do práce, jen je potřeba ji zvolit v kombinaci s alternativními materiály jako kůže či džínovina.

Upcyklace

Svět módy se neustále vyvíjí a trendy a styly se mění rychleji, než byste řekli „přeměna šatníku“. V posledních letech rostoucí zaměření na udržitelnost a ekologické povědomí vyvolalo zvýšený zájem o upcyklovanou módu. Jak si více uvědomujeme dopad na životní prostředí a etické obavy spojené s průmyslem rychlé módy, upřednostňujeme stále častěji kvalitu před kvantitou. Látky jako polyester ztrácejí svou přitažlivost a stále více dáváme přednost materiálům jako je organická bavlna a konopí, které mají nižší dopad na životní prostředí. Dalo by se říct, že upcyklovaná móda není jen trend, ale životní styl. Díky retro remixům džínoviny, patchworku, DIY úpravám oblečení nebude nouze o stylové možností pro ekologicky uvědomělé módní nadšence.



"Zatímco rychlá móda, neudržitelné materiály, plasty na jedno použití, příliš komplikovaný design a plýtvání pomalu mizí, tento posun k ekologické módě představuje pozitivní změnu, která prospívá planetě i našemu osobnímu stylu. Přijetí upcyklových módních trendů neznamená jen vypadat dobře; jde o dobrý pocit s vědomím, že vaše rozhodnutí jsou v souladu s udržitelnější a etičtější budoucností,“ říká Jan Hřebabecký z 3DDen.