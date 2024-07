MONIKA (33): Chci na swingers party. Nevím, jak mu to říct

Nechci o sobě tvrdit, že jsem promiskuitní, ale pravda je, že jsem za svůj život měla poměrně hodně sexuálních partnerů. S některými šlo o jednu noc, s jinými jsem se vídala delší dobu a pár z nich se stalo mými oficiálními partnery. Nepovažuji se za ženu lehčích mravů, prostě jsem vždycky ráda experimentovala, a to obzvlášť v sexu, a tak jsem si toužila splnit co nejvíc sexuálních fantazií.

Ty samozřejmě s věkem neubývají, naopak, rodí se nové a nové a často takové, o kterých by mě ještě před pár lety ani nenapadlo přemýšlet, a pokud ano, asi by mě ta představa spíš odpuzovala, než vzrušovala. Vyzkoušela jsem toho tedy opravdu hodně, ale musím říct, že pokud jsem byla ve vztahu, byla jsem vždy věrná a při svých experimentech jsem pokaždé dbala na řádnou ochranu.

To, co mám s Jirkou, je podle mého opravdu životní láska. Až když jsem poznala jeho, zjistila jsem, že všechny předešlé vztahy byly pouhé pobláznění a později tak trochu zvyk. S Jirkou je to ale jiné. Shodujeme se v názorech na život, líbí se nám stejná hudba, máme podobný smysl pro humor, oba Rádi cestujeme, skvěle nám funguje společné soužití a spojili jsme dohromady i naše přátele.

I v posteli nám to skvěle klape, nemůžu si tak úplně stěžovat, tedy až na to, že Jirka je tak trochu puritán. Ne, že by s ním v posteli byla nuda, to vůbec, ale například by se se mnou nikdy nekoukal na porno, které já považuji za celkem normální oživení sexuálního života, nerad se taky baví o svých předchozích sexuálních zkušenostech nebo třeba o jeho snech a fantaziích. Moc ho neužije ani na erotické hračky a na podobné věci.

Je tedy pravda, že sex nám funguje skvěle i bez výše vyjmenovaných věcí, ale přece jen už jsme spolu pět let a mě trocha experimentování trochu chybí. Jsme na sebe naučení, víme přesně, co se tomu druhému líbí, ale to také znamená, že dokážeme předvídat, co ten druhý udělá a jakým směrem se každý milostný akt bude vyvíjet. Trošku tam postrádám momenty tajemna, něčeho nového, zajímavého a možná trochu zvrhlého. Tím, že on o takových věcech nechce moc komunikovat, mám situaci ještě víc ztíženou.

Občas se sice pokusím během sexu o nějaké zpestření, ale přijde mi, že to Jirka spíš chvíli odevzdaně přetrpí a pak mě stejně nasměruje k zajeté klasice. Pravda, pokaždé mě dokáže dovést k orgasmu, takže mi kamarádky říkají, že můžu být šťastná, co by prý ony za to daly. Jenže já takhle o sexu smýšlet nechci, to bych si za chvíli mohla říkat, že můžu být ráda, že mě můj partner nebije nebo nepodvádí.

Navíc už dlouhé měsíce mi v hlavě straší lákavá představa, které se prostě nemůžu zbavit, a vím, že nebudu spokojená, dokud ji neuskutečním. Strašně ráda bych totiž zažila swingers party a nejšťastnější bych byla, kdyby tam Jiří šel se mnou. Nejde mi primárně ani tak o to mít sex s jiným mužem, spíš mě láká ta bezprostřednost a také tak trochu voyeurství.

Vlastně mě na tom asi nejvíc vzrušuje to, že se můžu při sexu koukat na jiné lidi, jak se milují a zároveň další lidé při tom mohou vidět mě. Jelikož jsem na swingers party nikdy nebyla, nemám představu, jaké to ve mně může vyvolat pocity, ale je dost možné, že bych i kývla na sex s dalším mužem a asi by mi ani nevadilo, kdyby měl Jirka sex s jinou ženou, pokud bychom to prožívali spolu.

Jenže si absolutně nedokážu představit, že bych za ním s takovým návrhem přišla. Bojím se, že by to mohlo náš vztah úplně zničit a já bych ho ztratila, což v žádném případě nechci dopustit, protože je to muž mého života.

Už jsem také zvažovala variantu jít na swingers party sama a na tajno, jenže na to asi nemám svědomí a hlavně tyhle věci se stejně nakonec většinou provalí… Jenže je mi jasné, že dřív nebo později neodolám a budu si svoje sny chtít splnit.