MONIKA (35): S partnerem jsem nezažila orgasmus, ale frigidní nejsem

Se svým přítelem jsem už pět let. Dalo by se říct, že jsme na sebe tak trochu zbyli. Já nejsem žádná krasavice, navíc jsem dost nesmělá, on také nevypadá jako Brad Pitt a lidem se spíš vyhýbá.

Jenže okolo mě byly samé páry, já nechtěla chodit do kina a na procházky sama, a tak jsem, vlastně s radostí, přijala pozvání na rande od svého současného přítele. Pár společných témat se našlo, zvykli jsme si na sebe a po půlroce jsme spolu začali žít.

Nikdy námi nelomcovala žádná spalující vášeň.Sex mi nebyl nepříjemný, ale nikdy jsem při něm s partnerem nedokázala prožít orgasmus. Na internetu jsem začala hledat, co je se mnou špatně.

Našla jsem několik odkazů, které poskytovaly ženám rady, jak zkvalitnit sexuální život. Některé skutečně fungovaly. Objevila jsem kouzlo tělesných prožitků a svěřím se, že jsem se uspokojovala sama. V podstatě mi ale bylo hůř, alespoň psychicky.

Dodnes jsem nedokázala najít řešení. S partnerem jsem celkem spokojená, ale hrozně ráda bych zažila sex jako z 50 odstínů šedi.

Bohužel jsem ale ještě ke všemu hrozně ostýchavá a nedokážu si s přítelem o sexu a o tom, co mám ráda, otevřeně promluvit. On pravděpodobně vůbec netuší, že nejsem spokojená.

Nedávno jsme začali mluvit o tom, že bychom si pořídili dítě. Tak třeba to zlepší i náš sexuální život.