MONIKA (45): Vím o manželových nevěrách, ale tajím to, bojím se rozvodu

Jmenuji se Monika a je mi 45 let. Mám manžela, se kterým jsem byla 20 let šťastně vdaná. Máme spolu dvě děti, které jsou už dospělé a žijí samostatně. Měli jsme hezký domov, společné zájmy, lásku a respekt. Alespoň jsem si to myslela.

Před rokem jsem zjistila, že mě manžel podvádí. Našla jsem v jeho mobilu zprávy od jiné ženy, která mu psala, jak moc ho miluje a jak se těší na další setkání. Byla jsem zdrcená. Cítila jsem se zrazená, zklamaná, zraněná a naštvaná. Jak mohl udělat něco takového? Jak dlouho to trvá? Kdo je ta žena? Proč mi to neřekl? Co jsem udělala špatně? Chtěla jsem ho konfrontovat, ale zároveň jsem se bála.

Bála jsem se, že mi přizná, že mě už nemiluje. Bála jsem se, že mi řekne, že chce odejít. Bála jsem se, že se rozvedeme. Nechtěla jsem ztratit svého manžela, svého partnera, svého nejlepšího přítele. Nechtěla jsem být sama. Nechtěla jsem začínat znovu. Tak jsem se rozhodla, že to budu ignorovat.

Dělala jsem, že o ničem nevím. Dělala jsem, že je všechno v pořádku. Snažila jsem se být pro něj milá, pozorná, starostlivá. Snažila jsem se mu dávat najevo, že ho stále miluji. Doufala jsem, že to je jen dočasná krize, že si to rozmyslí, že se vrátí ke mně. Ale nic se nezměnilo. Manžel pokračoval ve své nevěře. Viděla jsem, jak si píše s tou ženou, jak jí volá, vím i o tom, kdy a kde se scházejí. Ke mně je chladný a lhostejný.

Trpím každý den, každou hodinu, každou minutu. Jsem osamělá, nešťastná a mám pocit, že i méněcenná. Cítím se jako vězeň, který nemá odvahu utéct. Neřekla jsem o tom nikomu. Nechtěla jsem, aby to věděli moji rodiče nebo moji přátelé. Nechtěla jsem, aby mě litovali, aby mě soudili, aby mi radili. Hlavně se to nesmějí dozvědět děti. Takže mlčím, dělám, že nic nevím a nevidím. Ale trápí mě to, už nevím, co mám dělat. Už nevím, jak dlouho to ještě vydržím. Už nevím, kdo jsem a co chci.