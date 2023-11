MONIKA (48): Manžel mi občas lže, vymýšlí si pohádky nebo zapírá, co je mu nepříjemné

Všimla jsem si toho loni a doteď nevím, proč si manžel začal vymýšlet, občas zalhal, něco zapřel, i když jsem ho nikdy nesledovala, netlačila na něj ani mu nezakazovala jeho největšího koníčka – modelovou železnici.

Vždycky byl fanda do vláčků, dokud byli naši synové malí, měl parťáky „na hraní“. Postupem času začali mít synové i jiné zájmy a manžel si stavěl své železniční krajiny sám. Kluci odešli z domova, a tak si manžel ve volném pokoji zřídil své království – a musím přiznat, že je velice šikovný v budování tratí, tunelů, nádraží a celé té fungující soustavy jezdících vláčků. I mně se to líbí (a vždycky líbilo), i když mi poslední dobou kalí pohled na jeho železnici zjištění, že za své vláčky utrácí víc, než je zdrávo, a navíc to nechce přiznat a zapírá přede mnou každý nový vagonek.

Někdy mi tvrdí, že jde na burzu stejných nadšenců přes mašinky, a pak přijde s nějakou super lokomotivou nebo soupravou, kterou musí hned vyzkoušet. Většinou řekne, že něco vyměnil nebo levně od někoho koupil. Dost dlouho jsem tomu věřila, než jsem zjistila, že v čase, který udával, žádná burza nebyla a že jezdí do vedlejšího města do specializovaného obchodu nakupovat. Zapírá i tuto skutečnost, vymýšlí si kamarády a historky o tom, jak se navštěvují a jak řeší problémy kolem svých železnic.

Pár kamarádů se stejným koníčkem má, to je pravda, občas se některý objeví i u nás. A právě při jedné návštěvě jsem se dozvěděla, jak to vlastně s těmi vyměněnými mašinkami a burzami je. To když jsme sedli s návštěvou ke kávě a řeč jen tak plynula, ptal se kamarád mého muže na nějaké detaily z posledního nákupu vláčků. Bylo vidět, jak je to manželovi nepříjemné a jak se snaží odvést řeč jinam.

Manžel mi nedokáže vysvětlit, proč se vlastně takhle chová. Měla jsem původně i podezření na nějakou milenku, za kterou by jezdil v době, kdy byl údajně na burze, ale to nesedělo ani časově. Je zahleděný do svých mašinek, a jestli se bojí, že bych mu vyčítala výdaje? Levný koníček to není, ale nestrádáme kvůli tomu a manžel si koníčka financuje ze svého.

Máme oddělené účty, z nich dáváme stejný díl na domácnost (potraviny a podobné výdaje), stejně se dělíme o placení energií a různé poplatky spojené s bydlením, případně se dělíme o mimořádná vydání, každý si necháváme na účtu určitou rezervu. Měli jsme to tak odjakživa a zatím nám to oběma vyhovuje. Co si kdo našetří navíc, může si z toho pořídit, co uzná za vhodné nebo dál šetřit.

Jenom doufám, že se zapíráním a vymýšlením zůstane manžel jen u vláčků. Je pravda, což už se několikrát stalo, že pověřím manžela nějakým vyřízením a on na to zapomene. Do krve by se dokázal přít, že jsem mu nic neřekla, že o ničem neví. Vzdala jsem to zbytečné dohadování, protože manžel je o své pravdě tak skálopevně přesvědčen, že nakonec jako popleta rodiny z toho vyjdu já.

Dneska už ví, že já vím, a stejně mi dál tvrdí, jak za mašinky neutrácí, že mění a dostává, a když jsem před praním v kapse kalhot našla účtenku na nějaké koleje a závory (dala jsem mu ji, kdyby náhodou potřeboval doklad k reklamaci), tvářil se, jako by mu paragon nepatřil.

Je mi to celé nějak trapné a nechci manžela ztrapňovat ještě víc, než se možná cítí. Na kloub jeho chování ale přijít nemůžu. Se syny o tom nemluvím, mávli by možná rukou, že vidím, co není, a tak jen tiše doufám, že se z výmluv a drobného lhaní nestane zásadní problém v našem vztahu.