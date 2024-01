Monika se loučí s Ulicí. Proč kvůli tomu zkolabuje Věrka a co všechno praskne na Máru?

Monice (Anna Fixová) se čas v Čechách rychle krátí. Už brzy odletí nazpět do Afriky, aby dokončila projekty, na nichž tam dlouhodobě pracuje. Čeká ji tak další loučení, nebo spíš její blízké. Ona sama to tolik neprožívá. Cestování po světě se stalo běžnou součástí jejího života. Rozloučit se s ní chce hlavně Mára (Kryštof Rímský), jenž má pocit, že jí hodně dluží. Je to totiž právě Monika, komu vděčí za záchranu manželství s Karlou (Markéta Stehlíková). Díky Monice se mu konečně rozsvítilo a začal pomalu přehodnocovat své postoje, byť to pro něj nebylo snadné. Ovšem nejen to. Monika ho i připravila na pracovní pohovory, aby sehnal lepší zaměstnání a necítil se v tomto směru méněcenný nejen vůči Karle.

S mámou (Milena Steinmasslová) Mára z pochopitelných důvodů spoustu věcí neprobírá. Bohatě mu stačilo, jaký humbuk vyvolala, když jí přiznal, že jsou s Monikou spolu. Udělal to ale jen proto, že to slíbil malému Vojtovi (Felix Šrámek), jenž ho zahlédl, když se s Monikou líbal. Teď už je všechno dávno jinak, jenže Věrka vidí v Monice i nadále největší překážku toho, proč Mára a Karla nejsou spolu.

A nebyla by to Věrka, aby to zase nevzala do svých rukou. Tentokrát ovšem bude vedle jak ta jedle. Z Márova telefonátu, jenž náhodou tajně vyslechne, vyrozumí, že syn si domlouvá rozlučku s Monikou. Když Máru o něco později vyruší svým nečekaným příchodem domů v tom nejlepším, bude hned oheň na střeše, aniž by znala celou pravdu. Věrka si prostě okamžitě ze všeho vyvodí svůj závěr – to škůdkyně Monika stále rozvrací synův vztah s Karlou.

Však to taky Monika od ní při nejbližší příležitosti pěkně schytá. Rozjetou Věrku už jednoduše nic nezastaví. Odtud to ale bude již jen krůček k jejímu kolapsu, kterým vyděsí všechny blízké. Mára tak bude mít co vysvětlovat na několika frontách, hlavně na těch domácích. A jak nakonec dopadne jeho rozlučka s Monikou? Kdo všechno se jí zúčastní? A jak se s Monikou rozloučí provinilá Věrka? Jak jinak než dalším trapasem…