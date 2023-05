Mořská řasa: Proč ji zařadit do jídelníčku a jaký druh si vybrat?

Běžnou zeleninu jako rajčata, papriky, okurky, salát nebo ředkvičky ochutnal snad každý. Zkoušeli jste ale už někdy mořskou zeleninu v podobě nejrůznějších druhů řas, chaluh nebo ruduch? Pro nás Středoevropany se nejedná o běžnou součást jídelníčku, čímž se ochuzujeme o tělu prospěšné vitamíny a mnoho dalších obohacujících látek. Přečtěte si, jak vám mohou být mořské řasy užitečné, a seznamte se s jednotlivými druhy.

Co je to mořská řasa? Superpotravina zdravější než kterákoliv zelenina

Jako mořské řasy se označují některé rostliny, které žijí ve slané vodě moří a oceánů. Jedná se o tzv. mořskou zeleninu a zároveň také o superpotravinu. Podle výzkumů jsou řasy mnohem zdravější a prospěšnější, než je zelenina pěstovaná v půdě. U každé mořské řasy máte jistotu, že ji konzumujete v BIO kvalitě. Pokud by totiž měla růst ve znečištěném prostředí, brzy by uhynula a nedala by se sklízet. Nespornou předností řas je také fakt, že nevstřebávají žádné škodlivé látky ze svého okolí jako třeba ryby.

Mořské řasy mnoha druhů a typů jsou velmi oblíbené především v asijských zemích, kde jsou běžnou součástí jídelníčku v každé domácnosti, restauraci i pouličním fast-foodu. Řasy se zde připravují jako hlavní příloha, doplněk těstovin, salátů nebo do polévek. Oblíbené jsou také v sušené formě, kdy slouží jako koření.

Proč jíst mořské řasy?

Kladete si otázku, proč byste měli mořské řasy jíst? Vězte, že pravidelnou konzumací mořské řasy o velikosti pouhé poštovní známky podpoříte svůj zdravotní stav, zpomalíte stárnutí a minimalizujete riziko případné civilizační choroby. Řasy jsou bohaté na vápník, jód, železo, hořčík, fosfor a také na mnohé vitaminy, jako je A, B, D, E a K. Působí příznivě při očistě těla, protože z něj pomáhají vyplavit těžké kovy. Pravidelnou konzumací se zlepší vaše trávení, pročistí se střeva, přijímané potraviny budou výživnější a přestane vás trápit nadýmání. Je možné, že se vám podaří také zhubnout nějaké to kilo navíc. Pokud nemáte rádi pachuť moře a ryb, nejvíce vám bude chutnat řasa Arame.

Zpozorněte ale, pokud máte problémy se štítnou žlázou. V tomto případě byste se před tím, než začnete řasy pravidelně konzumovat, měli poradit s vaším lékařem. Naopak ti, kteří mají problémy s imunitou, krví a oběhovým systémem, si pojídáním řas mohou velmi pomoct. Její užívání je žádoucí také v případě, trpíte-li na zubní kazy. Názory na vhodnost řas v dětském jídelníčku se různí. Rozhodně byste však měli počkat do věku dítěte 1,5 roku a poradit se s výživovým poradcem nebo dětským lékařem.

Mořské řasy jsou dobré nejen k jídlu

Mořské řasy se používají především v potravinářském průmyslu. Velmi často se ale objevují i v zemědělství. Můžete je najít v hnojivech, stimulátorech a půdních kondicionérech. Alginátová vlákna, která se vyrábí z hnědé řasy, se používají v textilním průmyslu.

Řasa Kelpa prospěje i zvířatům

Hnědá řasa Kelpa je využívána pro zdravý chrup psů, koček, koňů a dalších hospodářských zvířat. Pro psy a další zvířata je Kelpa dobrá z mnoha důvodů. Pravidelným užíváním se snižuje zápach z tlamy a nevytváří se tolik zubního plaku a kamene. V některých případech může dojít až ke ztrátě již vytvořeného zubního kamene! Zvířatům se také zlepší srst a kůže. Působí jako prevence proti infekcím. Důležité je vytvořit si systém v tom, jak často dávat zvířatům Kelpu. Zpravidla je to 2–3x týdně. Velikost dávky je třeba uzpůsobit podle hmotnosti zvířete.

Jak jíst mořské řasy?

Univerzální návod na to, jak připravit mořské řasy, neexistuje. Většinou se na několik desítek minut namočí do vody a následně uvaří nebo osmahnou na pánvi. Záleží však na druhu řasy a produktu, který chcete konzumovat.

Při přípravě sushi pracujete s řasou Nori přesně tak, jak ji zakoupíte. Opražené či sušené kousky řas můžete také rovnou konzumovat tak, jak jsou.

Pokud se vám podaří mořskou řasu zařadit do jídelníčku 2x týdně, vedete si výborně. Bohatě postačí přidat ji jako koření do polévky nebo luštěnin. Můžete s ní oživit také smoothie nebo nejrůznější saláty.

Druhy mořské řasy: Wakame, Kombu, Arame, Nori, Agar, Vertera či Dulse

Existuje hned několik druhů mořských řas. Jejich základní rozdělení je podle barvy – zelené, hnědé a červené. V případě, že s řasami začínáte a chcete je pravidelně zařadit do svého jídelníčku, měli byste znát tyto druhy:

Wakame – řasa je bohatá na hořčík, jód, vápník a železo. Dodá tělu také sodík a pročistí krev. Její listy jsou temně zelené, až hnědé. V japonské lidové medicíně je využívaná jako čistič krve. Zároveň posiluje krevní oběh a působí preventivně proti rakovině. Miso polévka s Wakame se dává ženám po porodu na rychlejší zotavení. Prospěšná je také pro klidnou menstruaci.

– řasa je bohatá na hořčík, jód, vápník a železo. Dodá tělu také sodík a pročistí krev. Její listy jsou temně zelené, až hnědé. V japonské lidové medicíně je využívaná jako čistič krve. Zároveň posiluje krevní oběh a působí preventivně proti rakovině. Miso polévka s Wakame se dává ženám po porodu na rychlejší zotavení. Prospěšná je také pro klidnou menstruaci. Kombu – tato řasa má tmavě zelenou barvu. Posiluje imunitu, zlepšuje trávení, chrání tělo proti osteoporóze a snižuje hladinu cholesterolu v těle. Je velmi bohatá na jód, a proto pomáhá s poruchami štítné žlázy.

– tato řasa má tmavě zelenou barvu. Posiluje imunitu, zlepšuje trávení, chrání tělo proti osteoporóze a snižuje hladinu cholesterolu v těle. Je velmi bohatá na jód, a proto pomáhá s poruchami štítné žlázy. Arame – oblíbená hnědá řasa má velmi jemnou chuť a aroma. Pokud tedy nemáte rádi rybinu a chuť moře, je pro vás správnou volbou. Díky její nasládlé chuti si zvyknete na řasy a postupně můžete svůj jídelníček rozšířit o další druhy řas. Arame snižuje krevní tlak, cholesterol a je bohatá na vápník a jód.

Nori – snad nejznámější japonská řasa. Používá se při výrobě sushi v podobě tenkých plátů, na které se vrství rýže a další ingredience. Obsahuje mnoho bílkovin a železa. Nori vločky se používají jako koření do nejrůznějších pokrmů. Daly by se svým využitím připodobnit naší majoránce.

Agar – agar – červená řasa, ze které se vyrábí prášek. Ten slouží jako želatinový produkt pro slané využití (aspiky, tlačenky…) i sladké pokrmy (dortové želé). Tělu dodá jód, vápník, železo a kyselinu listovou. Prodává se ve formě prášku, tyčinek nebo vloček.

Vertera (laminaria) – tato hnědá řasa udělá s vaším tělem doslova zázraky. Říká se, že slouží ke komplexní regeneraci těla, zvyšuje krásu, zdraví a zpomaluje proces stárnutí. Je to díky ideálnímu poměru aminokyselin, vlákniny, vitamínů a dalších látek.

Dulse – červená mořská řasa s vysokým obsahem železa, vápníku, fosforu, jódu a hořčíku. Poklad z Atlantského oceánu ocení lidé, kteří trpí anémií, onemocněním krve a problémy s oběhovým systémem.

Kde mořskou řasu pořídit a za jakou cenu?

Pokud jste se rozhodli, že tuto superpotravinu zařadíte do svého jídelníčku, pak asi přemýšlíte, jaký druh si máte koupit a kam máte jít na nákup. Nejjednodušším řešením je osobní nákup v některé ze zdravých výživ, které jsou ve vašem okolí. Zde by měli mít řasy v běžné nabídce. Někdy najdete mořské řasy v akční nabídce marketů.

Nakoupit můžete také v některém ze stovky e-shopů a nechat si zboží poslat domů. Specializované e-shopy mají širokou a kvalitní nabídku. Vybírat můžete z mnoha variant pražených řas. 30 g tohoto snacku s příchutí BBQ, wasabi, sezamového oleje, teriyaki či mnoha dalších pořídíte za cca 90 Kč. Dlouhé řasy vhodné do salátů nebo jako hlavní příloha jsou k dostání za cenu kolem 130 Kč/30 g. Deset plátů řasy Nori, která slouží pro přípravu sushi, pořídíte za 140 Kč. Agar v prášku pro přípravu želatinových produktů koupíte za 190 Kč/16 g.