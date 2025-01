5 skvělých moučníků bez vážení: Rychlá hrníčková bublanina, buchta i muffiny

Hrníčkové koláče milují snad všichni – nejen strávníci, ale i ti, kteří je pečou. Obejdou se totiž bez vážení, jejich příprava je jednoduchá, a jsou tak ideální i k pečení na horách, na chatě nebo prostě tam, kde váha není po ruce. Nic to ale neubírá na jejich lahodnosti.

Olejová bublanina s meruňkami

1 pekáček – příprava: 55 minut

3 lžíce másla

1/4 hrnku hrubé mouky

1/4 hrnku mletých mandlí

1/4 hrnku krupicového cukru

TĚSTO:

2 vejce

1 hrnek krupicového cukru

1/2 hrnku oleje

1 hrnek plnotučného mléka

2 hrnky hrubé mouky

1/2 hrnku mletých mandlí

1 prášek do pečiva

tuk a hrubá mouka na pekáček

1 plechovka (400 g) kompotovaných meruněk

Troubu zapněte na 180 °C. Máslo prsty propracujte s moukou, mandlemi a cukrem, aby vznikla drobenka. Pak si připravte vlastní těsto: Vajíčka vyšlehejte s cukrem (trochu si nechte stranou) do světlé pěny. Pak postupně zašlehejte olej, mléko a mouku smíchanou s mandlemi a práškem do pečiva. Těsto nalijte do vymazaného a vysypaného pekáčku. Navrch položte slité meruňky, které zespodu máčejte ve zbylém cukru – tolik se nepropadnou. Posypte drobenkou a pečte asi 35 minut dozlatova.

Fešácká buchta

1 pekáček – příprava: 55 minut

1 hrnek plnotučného mléka

1 hrnek rozpuštěného másla

2 vejce

2 hrnky polohrubé mouky

1 prášek do pečiva

1 hrnek krupicového cukru

2 vrchovaté lžíce kakaa

NÁPLŇ:

1 balení (250 g) měkkého tvarohu

1 vejce

1/4 hrnku plnotučného mléka

1 vanilkový cukr

1/2 vanilkového pudinku v prášku

tuk a mouka na pekáček

Troubu zapněte na 180 °C. Smíchejte mléko, máslo a vejce (máslo si můžete rozehřát). Pak metlou zašlehejte mouku promíchanou s práškem do pečiva, cukrem a kakaem. Tvaroh rozmíchejte s vejcem, trochou mléka, cukrem a vanilkovým pudinkem. Těsto nalijte do pekáčku. Tvarohovou náplň naneste lžící nebo cukrářským sáčkem na těsto do kříže a pečte asi 40 minut.

Buchtu můžete upéct i jinak: Stačí přidat kakao místo do těsta do náplně.

Tvarohový koláč s hruškami

1 pekáček – příprava: 55 minut

3–4 hrušky

2 lžíce třtinového cukru

1/2 bio citronu

1 lžička skořice

1/2 kostky (125 g) másla

1 hrnek moučkového cukru

4 vejce

1 kostka (250 g) měkkého tvarohu

1,3 hrnku polohrubé mouky

1 prášek do pečiva

tuk a mouka na formu

Troubu zapněte na 170 °C. Hrušky oloupejte, zbavte jádřinců a nakrájejte na kousky. Smíchejte je s cukrem, citronovou šťávou a skořicí. Máslo vyšlehejte s cukrem a žloutky do pěny, pak přidejte tvaroh, citronovou kůru a nakonec mouku smíchanou s práškem do pečiva. Zapracujte sníh z bílků. Těsto nalijte do vymazaného a vysypaného pekáčku a navrch vmáčkněte hrušky. Pečte asi 40 minut.

Do těsta můžete vmíchat 100 g pokrájených měkkých karamelových bonbonů.

Jablečná buchta s polevou

1 pekáček – příprava: 75 minut

3 velká jablka

4 vejce

1/2 hrnku krupicového cukru

1/2 hrnku oleje

1,75 hrnku hrubé mouky

2 lžíce kakaa

1 prášek do pečiva

tuk a hrubá mouka na pekáček

1 sklenička (400 g) višňové marmelády

200 g hořké čokolády

Troubu zapněte na 180 °C. Jablka oloupejte a zbavte jádřinců. Polovinu nastrouhejte nahrubo, druhou polovinu nakrájejte na malé kousky. Vejce o pokojové teplotě vyšlehejte s cukrem a postupně zašlehávejte olej. Mouku prosejte s kakaem a práškem do pečiva. Vmíchejte do vyšlehané vaječné hmoty, přidejte jablka a těsto nalijte do vymazané a vysypané formy. Pečte asi 30 minut. Vychladlý koláč bohatě potřete marmeládou a rozpuštěnou čokoládou.

Jogurtové muffiny

12 kusů – příprava: 35 minut

1 kelímek bílého jogurtu

1/4 kelímku oleje

1 vejce

1 lžíce tuzemáku

1 kelímek krupicového cukru

2 kelímky polohrubé mouky

1/2 prášku do pečiva

kůra ze 1/4 bio pomeranče

hrst rozinek

hrst nasekaných mandlí

Jogurt smíchejte se zbylými surovinami a vmíchejte rozinky a většinu mandlí. Těstem naplňte formičky na muffiny vyložené košíčky. Posypte mandlemi a pečte asi 25 minut dorůžova.