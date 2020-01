Mrazy útočí: Zachumlejte se do hřejivého roláku! Vyberte si z 50 kousků

Leden pomalu končí a venku čím dál víc přituhuje. Také už nevíte, co na sebe obléct, abyste se co nejvíc zahřála? V tom případě by vám ve skříni neměl chybět velký a huňatý rolák, v němž se budete cítit doslova jako v bavlnce. Jaký si vyberete?