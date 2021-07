Ženské poprsí je symbolem ženskosti. Bohužel zrovna na dekoltu je celkem rychle vidět stárnutí. Přitom stačí do svého každodenního života zavést několik jednoduchých rad a i bez plastické operace můžete vypadat pořád skvěle. Budete se cítit nejen atraktivně, ale i spokojená sama se sebou. A o spokojenost tu jde v první řadě.

Celebrity mají v popisu práce vypadat báječně. Tělo je do značné míry jejich pracovním nástrojem. Mají své osobní trenéry, výživové poradce, mají čas i peníze starat se o své tělo. Není divu, že i po čtyřicítce nebo padesátce vypadají skvěle. Mrkněte do galerie v úvodu článku, jak přitažlivě může vypadat zralá žena. A protože poprsí je symbolem ženskosti, zaměřili jsme se tentokrát na prsa.

Schválně jsme vybrali herečky a zpěvačky, které na první pohled nevyužily služeb plastického chirurga, naopak třeba bojují s velkým poprsím, což v mládí je dar s nebes, ale s přibývajícím věkem se proměňuje v dar danajský.

I když nejste žádná celebrita, o kterou se stará tým lidí, a jen tak tak stíháte své každodenní povinnosti, když si vyšetříte každý týden trochu času, můžete mít také pěkný pevný dekolt. Pojďme si nejprve říct, co se s prsy během stárnutí děje a co naopak proti tomu můžete dělat.

TIP NA VIDEO: Jak zvládat menopauzu a proč mají ženy v Asii zpravidla mírnější obtíže než ženy v Evropě:

Čím větší prsa, tím víc hrozí, že budou povislá!

S věkem bohužel ztrácí tělo kolagen a pokožka začíná stárnout, tento proces se aktivuje již po dvacátém roce života. Nejmarkantněji se ztráta pružnosti a povolování pokožky projevuje právě v oblasti dekoltu, kde je pleť velmi jemná a obsahuje méně mazových žláz než jiné části těla. Navíc se v těle snižuje i tvorba estrogenu, proto se prsní tkáň pozvolna proměňuje v tuk, a ztrácí tak svou pružnost a pevnost.

Jelikož ňadra nedisponují žádnou vnitřní oporou (nemají berličku v podobě svalů a kostí), tak se velice snadno poddávají gravitaci. Tyto procesy ke všemu můžete zrychlit i nedostatečnou péčí, špatnou stravou nebo špatným držením těla, nenošením podprsenky či celkovým nezdravým životním stylem. Samozřejmě z části záleží i na genetické výbavě, tedy i velikosti vašich prsou. Zde platí bohužel logická rovnice: Čím máte prsa těžší a větší, tím rychleji klesají dolů.

Nemusíte na plastiku prsou

Naštěstí se se všemi aspekty stárnutí dá celkem snadno bojovat. Poradíme vám, jak o svá prsa pečovat, aniž byste musela sáhnout po péči plastických chirurgů. Samo cvičení na prsa vše nespasí, zapojte i další ověřené metody.

Jak zpevnit prsa?

Cviků, které vám dopomůžou k posílení prsních svalů, je bezpočet. Pokud tato cvičení dobře zkombinujete, dosáhnete nejen pevných tvarů, ale i správného držení těla. Zde taktéž platí jednoduchá rada: chodit narovnaně a bez hrbení a hned vynikne krásný tvar poprsí. Nezapomínejte ovšem na to, že extrémní posilování nevede ke zvětšení tvarů, jak se některé ženy mylně domnívají. Naopak při nadměrném cvičení a hubnutí se ňadra zmenší a ještě můžete dosáhnout nechtěného efektu kulatých zad.

Cviky na prsa? Jak správně posilovat

Doporučené cviky opakujte 15 až 20krát. Při protahování vydržte alespoň 1 minutu. Pro dosáhnutí kýženého cíle je dobré si zacvičit alespoň 3krát do týdne.

1. Kliky

Jedním z nejefektivnějších cviků na prsní svaly jsou kliky. Ty můžete provádět hned v několika variantách, jako jsou pánské (klasické kliky), dámské (cvik si ulehčíte tím, že klečíte). Další variantou je, že máte ruce široko od sebe nebo naopak co nejvíc pod rameny. Jiné svaly posilujete, když prsty směřují dopředu, jiné, když dovnitř k prstům druhé ruky.

TIP: Dávejte si ovšem pozor na prohýbání v bedrech a držte lokty u těla.

2. Rozpažování v leže na zádech

Při tomto cviku si vezměte na pomoc činky nebo obyčejné naplněné PET láhve. Lehněte si na zem na záda a předpažte. Pomalým, plynulým pohybem upažujte ruce a stejně tak se vraťte do počáteční polohy.

TIP: Lokty paží držte mírně pokrčené a opět se neprohýbejte v bedrech. Po celou dobu cvičení se snažte udržet záda na podlaze.

3. Protahování v kleku

Klekněte si na kolena a předpažené ruce položte na zem dlaněmi. Po přenesení váhy těla na paty plynule protlačte ramena k zemi. V této poloze je vhodné vydržet 1 minutu.

TIP NA VIDEO: Zkuste tyto cviky, které jsou vhodné nejen na krásná pevná ňadra, ale i paže. Video se cviky na paže a prsa najdete ZDE

Blahodárné masáže pro dokonalý dekolt

Pokud jste po celém dni vyčerpaná a na cvičení nemáte ani pomyšlení, můžete sáhnout po masáži, kterou hravě zvládnete i při únavě. Provádět jí můžete za pomoci pleťového krému či oleje, na trhu však existuje řada výrobků určená speciálně pro tyto účely. Jemnými krouživými pohyby vně dovnitř a zdola nahoru krém vmasírujte do prsou. Masáž můžete provádět každý den, díky ní si zpevníte a hydratujete pokožku. Navíc si i během masáže prsa vyšetříte, zda vám zde nezačíná něco růst.

Ledové kostky i studená či střídavá sprcha

I takto jednoduše můžete o své poprsí pečovat. Ledové kostky aplikujte čas od času. Přibližně minutu masírujte prsa kostkami ledu, krásně si prokrvíte kůži a dosáhnete jejího zpevnění. Při střídavé sprše opakovaně střídejte proud horké a studené sprchy. Studená sprcha na závěr každodenního sprchování pomáhá při začínajícím ochabování prsní tkáně. Sprchujte poprsí kolem dokola a ze zdola nahoru. Nezapomeňte se poté pořádně osušit.

Preventivní prohlídky na mamografu

Přestože se poctivě věnujete samovyšetření prsou, nepodceňujte preventivní prohlídky. Po čtyřicítce lékaři doporučují i speciální vyšetření mamografem. Toto vyšetření podstupují ženy jednou za dva roky, kdy se pomocí ultrazvuku zkontrolují tkáně. Nemusíte se však obávat, toto vyšetření je bezbolestné. Jestliže však máte v rodině nádorové onemocnění prsu, je lepší pravidelnější kontrola. Brzké odhalení problému je základem úspěšné léčby.

Vyberte si správnou podprsenku

Ač to může vyznít triviálně, neméně důležitý je i výběr vhodné podprsenky. Bohužel chyby ve výběru se podle průzkumu dopouští až 90 % žen. Nejenže špatně padnoucí podprsenka atraktivnímu vzhledu nepřidá, ale může mít i zdravotní následky. Zejména u žen s plnějšími tvary nevhodné prádlo způsobuje třeba bolesti zad.

Jak tedy vybrat velikost podprsenky?

Nejprve se zaměřte na obvod hrudi, zde se chybuje nejčastěji, a to tak, že si ženy volí příliš velkou velikost. Naopak co se týká velikosti košíčků, tak se ženy podceňují. Nejčastěji si tak vybíráme podprsenky s příliš velkým obvodem a příliš malými košíčky. Správně by měl být obvod dostatečně pevný, aby unesl alespoň 70 procent váhy prsou. Pro ideální podporu musí kostice přesně lemovat prso. Stejně důležitá je i šířka ramínek. Zde platí pravidlo, že čím větší objem prsou, tím širší ramínka podprsenky. Vybírejte i vhodný prodyšný materiál. Oblíbené jsou elastické podprsenky, jelikož jsou dostatečně pevné a pohodlné pro celodenní nošení.

Naprosto nezbytné je používání podprsenky během sportu, na trhu existuje nespočet variant sportovních podprsenek, které vám budou během pohybu oporou.

