Mullet, patka, trvalá: Pět otřesných retro účesů, za které se dodnes stydíme

Foto: iStock

Co si budeme povídat, období totality ani počátek 90. let nebyla zrovna zlatá léta pro naše vlasy. Kvůli nedostatku peněz a často i možností se účesy často řešily podomácku a podle toho to také dopadalo. I když se móda tohoto období v posledních letech vrací ve velkém, účesů se to zatím netýká a většina z nás jistě tajně doufá, že ani nebude.