Musíte snídat, když hubnete, či je lepší snídani vynechat? Jak je to doopravdy

Nejen obsah, ale taky porce

Odborníci ale zdůrazňují důležitost velikosti porcí, pokud se během snídaně přejíte, respektive toho sníte hodně, nezachrání vás, ani když to budou samé proteiny. Jíst přiměřené porce není jen chytrý způsob, jak zhubnout, ale taky nejúčinnější způsob, jak si váhu udržet, jakmile dosáhnete svého cíle. Tedy ani snídaně by neměla být přehnaně obrovská, ale přiměřená, neznamená to tedy podle odborníků, že by snídaně měla být nutně nejdůležitější (tedy největší) porcí z celého dne.