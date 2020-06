Panna o sobě nikdy nepochybuje, je však opravdu velmi schopná. Muž ve znamení Panny bude podle horoskopu odpovědný partner i manžel, ženy bývají velmi pracovité, musí se ale naučit mít radost ze života. Jaké je ideální povolání pro Pannu, jak si povede v lásce, jaké jsou její slabiny ve zdraví?

PANNA 24. srpna – 22. září

Vládnoucí planeta: Merkur

Živel: Země

Část těla: trávení, střeva

Květina: všechny malé květiny, které vyrůstají v kobercích

Kámen: achát, granát, jaspis

Základní charakteristika

Panna je znamení zemské a pohyblivé. Skoro by se chtělo říct, že jde o dvě kvality, které se sladit nemohou. Ve skutečnosti je to jinak. Jen málokteré znamení (vlastně žádné jiné) je srovnané tak dokonale jako Panna. V Panně – ať už mužského nebo ženského pohlaví – najdete člověka, který si je sám sebou v každé chvíli jistý a nikdy o sobě nepochybuje. Když se dostane do situace, ve které by si nikdo jiný nevěděl rady, Panna se v ní bleskurychle zorientuje a ještě poradí i všem, kteří se nacházejí v blízkosti. Vy se pak ale nesmíte dopustit té chyby, že byste její radou opovrhli nebo se jí dokonce neřídili. Po takovém fatálním provinění by se Panna naštvala a vám by trvalo hodně dlouho, než byste si ji usmířili.

Jaký je muž narozený ve znamení Panny?

Upřímně řečeno – velké dobrodružství po jeho boku čekat nemůžete. Zato si můžete být jisté, že jste v něm potkaly odpovědného manžela a milujícího otce. Už od začátku však musíte dohlížet, aby život váš a vašich dětí nespoutal zbytečným množstvím příkazů a zákazů. Trvejte na tom, že právo na svobodné rozhodování máte i vy!

Jaká je žena narozená ve znamení Panny?

Především je neobyčejně pracovitá. Zajímá se o zdraví a stará se, abyste jedli vyrovnanou a kvalitní stravu. Nedovolí, aby ji hned tak něco rozčililo. K jejím dalším pozitivním rysům patří její opravdu promyšlená šetrnost. Vy však musíte dohlédnout, aby se naučila radovat se ze života a taky si ho užívat.

Panna a láska

Jako partner to s Pannou nemáte snadné – pokud ovšem nejste od přírody submisivní a poddajný typ, který se nerad hádá. Váš životní druh bude totiž vždycky vědět, kde je pravda, a ani vás o tom pochybovat nenechá. Stejně tak si srovná vaše rodiče a sourozence. Jediný, kdo bude jeho tlaku nějakou dobu odolávat, jsou vaši kamarádi. Panna celkem logicky chápe, že ve vás posilují vzpurného ducha, a udělá všechno pro to, aby je z vaší společnosti odstranila.

Když je však hotovo, stane se z Panny velice oddaný partner. Můžete si být jistí, že vám zůstane věrná i v případě, kdy by pokušení nikdo jiný neodolal. Budete se ale muset podrobovat pravidelným lékařským prohlídkám a zachovávat pravidla zdravé výživy. Nedovolí vám, abyste přecházeli choroby ani abyste přibrali. Vy se sice můžete cítit tak trochu jako na skautském táboře, ale záhy si na to zvyknete. Nakonec s údivem zjistíte, že takový život může být velice příjemný a pohodlný.

Panna a děti: Jaké je toto znamení jako rodič?

S dětmi je to však horší. Panna chce mít děti po všech stránkách vzorné a nechápe, že jsou povahy, s kterými se jí to nepodaří. Pokud děti nebudou splňovat veškeré její náročné požadavky, které na ně má, může být jako rodič hodně nepříjemná. Pak je na vás, abyste nastoupili a dali jasně najevo, že to se svým tlakem na výchovu přehání.

Práce, majetek a peníze

To, v čem jsou však Panny obou pohlaví naprosto nedostižné, je ekonomický přístup k životu. Pravá Panna totiž dokáže šetřit, aniž by skrblila. Rodina má všechno, co potřebuje, a přesto na spořícím kontu neustále přibývají velice příjemné sumy. Navíc jde o lidi, kteří si nedovedou život představit bez práce a tím i bez vlastního příjmu. Pokud si vezmete Pannu, nikdy se nestane, že by vám zůstala na krku a nechala se živit. Navíc se skvěle stará o domácnost a ještě dává najevo, že ji to baví.

Zdraví

Pokud se zdraví týče, máte v Panně zrozence, který se o zdraví stará ne proto, že by musel, ale proto, že ho to baví. Na lékařské prohlídky chodí dobrovolně a dokonce s chutí. Pokud to jde, medicínu nebo alespoň zdravotní školu vystuduje. A pokud to nejde a živí se třeba jako účetní (což je další povolání, ve kterém Panny často najdete), alespoň si o medicíně čte. Znalostmi, které tak načerpá, pak uvádí svého ošetřujícího lékaře do nemalých rozpaků.

Slavné osobnosti ve znamení Panny

Kdo dokázal využít potenciálu svého znamení a stal se slavným? Tady najdete zajímavé osobnosti ve znamení Panny: