Muži a jejich druhá míza: Jak ji poznat a na co byste se měla připravit?

Druhá míza u mužů se dle odborníků dostavuje okolo padesátého roku života. Je obdobím bilancování dosavadního žití. Tato životní inventura pak občas vyústí v nová rozhodnutí, začátky i převratné změny. Nejen my ženy, ale i muži se nesnadno vyrovnáváme s přibývajícími roky, fyzickými změnami a prvními náznaky ubývání sil. Je pak zcela pochopitelné, že nejeden muž chce světu či sobě dokázat, že má ještě dostatek energie. Způsobů, jak to učinit, je mnoho.

Pokud ho druhá míza nepostihne „dole“ a nepořídí si novou partnerku a potomka, může ho tlačit „mezi ušima“. Obstará si kupříkladu motorku nebo třeba kabriolet. Vy pak možná trnete, co se z toho nakonec vyklube. Vyklubat se však nemusí vůbec nic. Mnohdy jde opravdu jen o motorku, a ne o lovení obdivovatelek silných strojů. Pokud to vaše finanční situace jen trochu dovolí, přejte mu to, bude šťastný jako blecha. Ostatně i vy máte nějaký sen… Tak hurá do toho.

Vždycky jsem chtěl být bagrista

Vlakvedoucí, bagrista, řidič tramvaje, majitel kempu nebo výčepák bývají pro mnoho mužů vyrábějících jen čísla a papíry zaměstnáním snů s příchutí svobody, mládí a nezávislosti. Mnoho let totiž museli fungovat jako továrny na peníze, měli zodpovědnost za rodinu a nemysleli na to, co je baví, ale na to, co je potřeba, a zapomněli na své sny.

Nyní jsou děti velké, rodina i zázemí vybudované, žádná mateřská již nehrozí a síly i čas ještě jsou. Proč se nepokusit být šťastnější? Pokud to tedy není na úkor druhých.