Toužíte po sexu méně než partner? Řešte to s ním otevřeně!

Mluvte o tom

Asi máte tu zkušenost, že je to mnohem lehčí si to naplánovat než to potom udělat. Mnoho lidí se stydí nebo je jim nepříjemné mluvit o sexu se svým partnerem, ale jinak to přece nejde. Pokud chcete mít spokojený sexuální život, potom je třeba o všem mluvit otevřeně. Je mnoho důvodů, proč ženy ztrácejí chuť na sex, buďte k partnerovi otevřená a upřímná, ale nevyčítejte ani neobviňujte. Konverzace by měla být láskyplná.