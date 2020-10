Může vám obočí přidávat na věku? Ano, pokud děláte tyto chyby!

Příliš velká mezera mezi očima

Někdy se stane, že nám v zápalu vytrhávání obočí vznikne příliš velká mezera nad kořenem nosu. To ale působí zpravidla velice nepřirozeně, protože základní pravidlo úpravy obočí zní: Obočí by mělo vždy začínat nejdále u vnitřního koutku oka. Končit by mělo tam, kde je přímka, která vznikne, když si přiložíte tužku na jednu stranu nosu do roviny s vnějším očním koutkem.