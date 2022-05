Když lidé hubnou, často ztrácejí nejen tělesný tuk, ale také svalovou hmotu. To může být kontraproduktivní, protože sval je metabolicky aktivnější než tuk. To znamená, že když máte svaly, budete lépe spalovat tuky. Cvičení včetně chůze pomáhá zabránit ztrátě svaloviny a také zpomalení metabolismu.

Chůze zlepšuje náladu

Chůze (a samozřejmě i další aerobní cvičení) má spoustu pozitivních účinků na naše zdraví. Kromě jiného zlepšuje náladu a snižuje stres a úzkost. Je to podle odborníků tím, že mozek je potom citlivější na hormony serotonin a norepinefrin, což jsou hormony zmírňující pocity deprese. Pohyb stimuluje uvolňování endorfinů, díky kterým se cítíme šťastní. A navíc, některé studie zjistily, že když si cvičení užíváte, zvyšuje to pravděpodobnost, že u toho vydržíte. Lidé mají tendenci nedělat něco, když je to nebaví nebo když je cvičení fyzicky moc náročné. A to u chůze nehrozí.