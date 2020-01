Muži a jejich penis: Jaká tajemství se od nich nikdy nedozvíte?

Stejně jako my ženy máme svá tajemství, která bychom mužům neprozradily za nic na světě, i oni si hýčkají informace, které nám nesvěří. Většinou se samozřejmě týkají jejich penisu. Co neradi prozrazují?

Upravuje si chloupky Je to legrační, ale muži nechtějí přiznat, že si upravují své pubické chloupky. Pokud si je tedy neholí zcela a dohladka, potom není zbytí. Jinak vás ale budou přesvědčovat, že takhle to prostě roste. Dokonce by si snad raději připsali i nadpřirozené schopnosti, že umějí přinutit chloupky k tomu, aby nedorůstaly.

Neovládá svou erekci Není to jen po ránu, když se vzbudíte téměř napíchnutá na jeho mužnost. Může se to stát, i když třeba kouká na televizi, a nemusí to být zrovna porno, ale třeba jen váš oblíbený seriál. Neznamená to ovšem, že má podivnou úchylku. Je to naprosto normální. Občas se jeho kámoš prostě potřebuje "protáhnout".

Umí s ním pohybovat Nemyslí se tím pohyb vzhůru v okamžiku, kdy dochází k erekci. Muži mnohdy umějí penisem kroužit nebo hýbat nahoru dolů bez toho, že by použili ruce. Nepřiznají vám, že si tenhle vrtulník zkoušejí před zrcadlem a královsky se u toho baví.

Má ho pojmenovaný V určité fázi života si penis pojmenuje snad každý chlap. Možná to jméno používá asi tak často jako svou první e-mailovou adresu, která je ještě stále platná a kterou občas musí použít – ale propadl by se hanbou říkat to nahlas.