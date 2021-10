Muži a předstíraný orgasmus: Proč ho fingují, jak to dokážou a co s tím dělat?

Ano, i muži dokážou sehrát v posteli divadlo a tvářit se, že právě prožili bouřlivý orgasmus, ačkoliv realita je opačná. Tento trik byl většinou doménou nás žen, výzkumy ale ukázaly, že vyvrcholení předstírá až 20 % mužů. Proč to dělají a jak to vůbec dokážou?

Jak to dělají? Je jasné, že předstírání orgasmu není pro muže tak snadné, jako pro nás ženy. Zatímco u nás stačí zasténat a tisknout poševní svaly, orgasmus mužů s sebou nese hmatatelné následky v podobě spermatu. Přesto však dokážou z této situace vybruslit. Velkým pomocníkem bývá kondom, protože málokterá žena má po milování chuť zkoumat obsah použitého prezervativu. Pokud se tedy muž chová tak, aby žena nic nepoznala, předstírá vyvrcholení a následně kondom rychle vyhodí do odpadků, často se na nic nepřijde. V případě, že pár tuto ochranu nepoužívá, je situace ztížená, mnoho žen však při sexu vylučuje tolik poševního sekretu, že poté nepozná, zda muž uvnitř vagíny vyvrcholil, nebo ne. Jak snadněji dosáhnout orgasmu? Podívejte se na video:

Zdraví na prvním místě Častým důvodem, proč muži nedospějí k vrcholu, a tak ho raději předstírají, mohou být zdravotní komplikace, které často s erekcí a sexem ani nemusejí souviset. Vliv na mužské libido mohou mít nejrůznější léky, ale i onemocnění, jako je například cukrovka. Někdy ale stačí i pouhá únava z práce nebo o několik drinků navíc cestou domů, případně fakt, že ten den masturbovali víc než obvykle. Všechno to jsou ale věci, které jejich mužské ego nerado přiznává, a tak jim přijde snazší sehrát v posteli divadlo.

I muži mají své emoce Muži o nich sice neradi mluví, ale mají je také. Právě emoce často stojí za tím, proč pánové předstírají orgasmus. Nejčastějším důvodem bývá to, že zkrátka nechtějí svoji milenku zklamat a vypadat neschopně. Někdy bývají nejistí a fakt, že by je partnerka kvůli nepřicházejícímu orgasmu mohla považovat za méněcenné, prostě nesnesou. A často také považují vyvrcholení za okamžik, kdy jsou s partnerkou nejvíc emocionálně propojení, a to i ve chvíli, kdy je to nahrané. Oproti tomu celkem pochopitelným důvodem je situace, kdy už jsou oba partneři unavení dlouhým milováním a ani jeden se k vrcholu neblíží, aniž by to chtěl přiznat, načež se muž rozhodne závěr zahrát, aby se jednoduše mohlo jít spát.

Co s tím? Pokud zjistíte, že váš partner předstírá orgasmus, je třeba situaci řešit. Neznamená to ale, že byste na něj měla útočit nebo mu to vyčítat. Dost pravděpodobně se tím sám trápí, proto se snažte s ním o problému mluvit a nabídněte mu pomoc. Není také od věci si od pravidelného sexu odpočinout. Partner tak přestane být vystresovaný tlakem, uvolní se a bude s ním snazší domluva. A možná to ani nebude potřeba, protože se mu mezitím sexuální apetit vrátí.