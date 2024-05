Muži přiznali: Čím nás ženy odpuzují, aniž by si to uvědomovaly?

Mě u žen může vytočit, když se mě ptají na nějaký názor a dlouze situaci rozebírají a chtějí vědět, jak se mají zachovat, protože si neumí poradit. A pak jdou a stejně si to udělají podle svého. Pro mě za mě, proč ne, ale ať tedy neplýtvají můj cenný čas bezcennou diskuzí!

MATOUŠ (37): Nerozhodnost

Nesnáším ženskou nerozhodnost a neschopnost vyjádřit svůj názor. Když například dám ženě na výběr, kam pojedeme na výlet a ona řekne, že neví, ať to rozhodnu já. Copak nemá vlastní názor? A jako třešnička na dortu pak je situace, když tedy vyberu cíl cesty a ona je celou dobu otrávená a nepříjemná a až po dlouhé době plné vyzvídání a vyptávání z ní dostanu, že vlastně chtěla jet na to druhé místo. Tak proč to sakra neřekla?