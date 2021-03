Muži přiznali: Čím nás ženy štvou během pandemie a předtím jsme si toho nevšimli

Zbyněk: Pořád nakupuje

Je to už přes rok, co nemůžeme pořádně nikam chodit, do restaurací, na koncerty, do divadla, do kina… Ale moje partnerka přesto neustále nakupuje spoustu oblečení, které pak leží ve skříni, protože si ho nemá kam vzít. A samozřejmě tvrdí, že to, co si v karanténě koupila loni, už mezitím vyšlo z módy, takže je potřeba nakoupit nové kousky. Já chápu, že tahle doba je šílená a každý potřebujeme něco, co nám občas udělá radost… Ale proč u toho nepřemýšlet prakticky? Jak jí může udělat radost něco, co ani nemůže využít a maximálně si to doma zkusí před zrcadlem? Byl bych mnohem raději, kdyby nakupování oblečení trochu omezila a peníze, které by jinak utratila, si dávala stranou. Až tahle situace pomine, mohli bychom si pak spolu udělat nějaký větší výlet do zahraničí, který by jí také mohl udělat radost, ne? Nehledě na to, že dávat si peníze stranou je v dnešní době téměř nutnost, protože člověk nikdy neví, co bude dál…