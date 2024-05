Muži přiznali: Co by udělali jinak, aby nedošlo k rozvodu

Někdy je rozvod tou nejlepší možnou cestou, jak vyřešit problémy ve vztahu. To ale ještě neznamená, že je to snadné. I muži často po rozvodu zpytují svědomí a uvědomují si, že kdyby se možná víc snažili, mohlo být všechno jinak. Čeho nejčastěji litují?



Část 1 / 7



Martin, 45 let Po rozvodu jsem přemýšlel, kde se stala největší chyba. Proč se vlastně chtěla žena se mnou rozvést. Teď vím, že mou největší chybou bylo to, že jsem ji bral jako samozřejmost. Byl jsem líný jí dávat najevo, že ji mám rád, že pro mě znamená víc než jen služka, pečovatelka a uklízečka. Myslím, že chlap nesmí nikdy přestat usilovat o srdce své partnerky, a to ani po deseti letech.

Honza, 48 let My chlapi nejsme tak emotivní jako ženy. Přesto si myslím, že se máme snažit během manželství s ženou komunikovat, mluvit o věcech, které nás trápí. Není to slabost, je to naopak důkaz toho, že nám záleží na jejím názoru. Když přišel nějaký problém, probíral jsem ho s kamarády nebo kolegyněmi, ale své ženě jsem nic neříkal. Možná jsem se styděl, nevím. Ale vím, že vaše žena by měla mít vždycky přístup k vaší duši.

Radek, 41 let Největší má chyba, kterou bych dnes neudělal? Přestal jsem o svou ženu bojovat a dobývat ji každý den. Lidé se mění, to je jasné, ale právě proto se člověk musí snažit, aby vztah i pak fungoval. Nemusí to přece nutně znamenat, že každá změna nutně vede k rozchodu, i když v našem případě to tak bylo. Nutné je svou partnerku pořád a pořád dobývat.

Daniel, 39 let Během našeho manželství jsem se pořád snažil ji změnit k obrazu svému. Nutil jsem ji dělat to, co baví mě, nutil jsem ji jezdit na kole, i když jsem moc dobře věděl, že raději maluje, chodí po výstavách nebo na koncerty. Myslel jsem, že jen lidem se stejnými zájmy může vyjít manželství, ale byl to omyl. Chlapi, vaším úkolem není vaši ženu změnit, jen ji milujte takovou, jaká je!

Tonda, 42 let Dnes se tomu směju, i když to bylo spíše k pláči. Vůbec nechápu, že to se mnou moje manželka tak dlouho vydržela. Když jsem neměl náladu nebo měl nějaký problém, pokaždé jsem ji za to vinil nebo jsem po ní chtěl, aby to řešila za mě. Jenže ona nebyla můj terapeut. Ani doktor, ani matka. Neměl jsem právo to po ní chtít. Moje emoce jsou moje emoce, ne její.

Vašek, 40 let Uvědomuji si, že jsem své ženě málo naslouchal. Když jsme seděli večer u televize na gauči a ona mi vyprávěla, co ji trápí, nevnímal jsem ji. Byl jsem duchem nepřítomný, maximálně jsem pokyvoval, ale vůbec neregistroval obsah toho, co říká. V práci jsem komunikoval s klienty, naslouchal jim – a své ženě nikoli. Největší chyba, kterou už nikdy neudělám. Vaše manželka je víc než váš klient. A měli byste jí to dávat najevo.

Jaromír, 39 let Jasně, ženy nemají rády pitomce, ale někdy je nutné přiznat před svou manželkou, že jste chybovali. Nikdo není dokonalý ani ona ne. Já jsem nikdy nepřiznal, že jsem udělal chybu, pořád jsem se choval jako největší idiot pod sluncem, král, který dělá všechno správně. Taky mě to stálo manželství. Nyní už bych byl chytřejší.