Muži přiznali: Co chceme od žen? Nemusí mít super postavu, toužíme po něčem jiném

„Možná mě některé ženy za tohle ukamenují, ale faktem je, že zbožňuji ženy, které umí vařit. Bohužel v dnešní době, kdy jsou ženy stejně vytížené jako my muži, je těžké nějakou takovou najít. Společnou večeři považuji za symbol rodinné soudržnosti,“ říká devětadvacetiletý Honza. Nejde o to, abyste byla otrokyní kuchyně, ale taková domácí polévka nebo vůně bábovky působí na muže jako afrodiziakum.

Zatímco my hledáme vlastní hranice, svobodu a seberealizaci, spousta mužů sní o klasickém rodinném modelu, kdy žena vytváří teplo domova. „Já bych si osobně přál ženu, s níž se budu moct usadit a u které se budu cítit v bezpečí. Ženu, která pocit bezpečí bude vytvářet, podobně jako to dělala moje matka. Mít se kam vracet a vědět, že ona je tím pojítkem rodiny,“ svěřuje se dvaatřicetiletý Martin.

„Jasně, rád pečuji a organizuji, ale taky miluji ženy, se kterými plánovat lze. Nechci dělat všechna rozhodnutí sám. Potřebuji vizionáře, který vidí, co bude za týden. Takže chci ženu, která je ochotná posunout naši rodinu dopředu, která je nejen dobrá máma, ale taky je úspěšná ve své profesi. Jakmile žena postrádá ambice, není to dobré,“ doplňuje požadavky některých mužů pětatřicetiletý Max. Na tom se s ním shodneme. Žádná z nás nechce být úplně ve vleku partnera.

Povzbuzování a chválu

„Deset let jsem žil v manželství, ve kterém jsem si připadal jako páté kolo u vozu. Všechno jsem dělal špatně. Málo vydělával, moc mlčel, byl jsem pomalý… Po rozvodu jsem si našel ženu, která mě bere takového, jaký jsem, a často mě chválí. A víte co? Najednou vydělávám víc, rád si povídám a možná jsem i malinko zrychlil tempo,“ popisuje celkem jednoduchý mechanismus čtyřicetiletý Michal. Na nás to platí podobně. Všimněte si, s jakou láskou upečete koláč partnerovi, který vám ho vychválí do nebe. Pro spoustu lidí je totiž pochvala největším hnacím motorem.