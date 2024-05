Muži přiznali: Co nás na ženách odradí v posteli?

Část 1 / 5



Petr: Vadí mi, když se stydí Chápu, že žena chce vypadat vždy dokonale a obzvlášť na začátku vztahu chce udělat dojem, a to i v posteli. Ale pokud si sebou není jistá a při milování schovává některé své partie, protože si myslí, že nejsou dokonalé, nebo dokonce odmítá praktikovat některé polohy, abych neviděl její nedostatky, totálně mě to odradí. Chci aby si to užila stejně jako já a uvědomila si, že jsem s ní v posteli proto, že se mi líbí i se všemi těmi nedostatky. Vadí mužům ochlupení? Podívejte se na video, co si myslí pornoherečka:

Pokračování 2 / 5 Zdeněk: Když mi nechce poskytnout orální uspokojení Možná to zní trochu sobecky, ale setkal jsem se v životě několikrát s ženami, které odmítaly provozovat orální sex a tvrdily, že se jim to hnusí. Samy ale tuto praktiku přijímaly, když jsem se je snažil uspokojit. Řekl bych, že jsem čistotný a dodržují hygienické zásady, takže mě vlastně uráželo, když se orálně nechaly přivést k orgasmu, ale nechtěly nic udělat na oplátku. Tohle vám muž nikdy neprozradí: Čeho si všímá při poloze na koníčka?

Pokračování 3 / 5 Tomáš: Když se bojí projevit Vadí mi, když se žena až úzkostlivě zaměřuje na to, aby příliš nepropadla vášni a nenechala se v posteli unést. Když se bojí zasténat nebo si dokonce pořádně zakřičet, pokud se jí sex líbí. Přitom právě tyto projevy nám mužům pomáhají rozeznat, co se ženě líbí víc a co si užívá. Mám prostě rád odvázané ženy, které si sex dokážou užít, a ne tiché myšky, které ani nepípnou. To mě prostě nevzruší. Vydává vaše vagína trapné zvuky? Kde se berou a kdy je to normální?

Pokračování 4 / 5 Adam: Když škrábe a kouše Ano, rozumím tomu, že se člověk někdy v zápalu vášně nechá naprosto unést, ale proč mají některé ženy potřebu rozdrásat svými nehty muži záda do krve? Za prvé to pak dost bolí a ve sprše štípe, za druhé abych se styděl převléknout se v posilovně nebo na tréninku či jít do sauny, protože každému je hned jasné, co jsem předchozí noc dělal. To samé kousání vedoucí k cucflekům. No tak, dámy, je vám snad patnáct? Zlozvyky mužů v posteli: Co všechno dělají špatně?

Pokračování 5 / 5 Ben: Když řeší prádlo a neoholené nohy My muži samozřejmě oceníme, když přijdete do postele hladce oholené a v krásném spodním prádle. Zároveň ale chápeme, že každý den není čas na perfektní úpravu těla a že všechno prádlo ve vašem šuplíku není z dílny Victoria’s Secret. Jen bych si přál, aby si ženy uvědomovaly, že když přijde na touhu a chuť na sex, je nám jedno, že na sobě zrovna nemáte luxusní krajkové kalhotky a “tam dole” možná trochu škrábete. Věřte, že si toho vlastně ani pořádně nevšimneme. Čeho se muži děsí při sexu? A jak na to reagovat?