Muži přiznali, jak berou letní lásky: Chtějí jen sex, nebo jim jde i o vztah?

Letní lásky jsou oblíbeným tématem především nás žen. Snadno jim propadáme, vášnivě je prožíváme a bolestivě se z nich dostáváme. Jak to ale mají muži? Je to pro ně pouze sezónní záležitost, nebo se prázdninovému románku také dokážou poddat?

RADEK: Na dálku to nemá smysl Možná to ženy překvapí, ale i my muži občas prožíváme letní lásky. Jsem několik let po rozvodu a stále ještě se rozkoukávám a vážný vztah nehledám. V létě proto jezdím na dovolené s kamarády a nějakým těm románkům se rozhodně nebráním. V minulosti jsem si takhle začal během pobytu u moře s několika turistkami z jiných zemí, ale nic velkého jsem od toho nečekal. Bylo to příjemné, ale kdo je aspoň trochu rozumný, uvědomí si, že udržovat na dálku něco, co vzniklo na dovolené daleko od reality běžného života, nemá smysl. S některými ženami jsem občas nějakou dobu zůstal v kontaktu, ale i to časem vyprchalo. Nevím, jak to vnímaly ony, ale mě to citově nijak zvlášť nezasáhlo.

MAREK: Letní láska na celý život Je to už pěkných pár let, co jsem poprvé a naposledy prožil letní lásku. Tehdy jsme se s kamarády rozhodli, že vyrazíme na pánskou jízdu někam k moři, a jelikož jsme s celou cestou chtěli mít co nejméně starostí, vybrali jsme si zájezd u jedné cestovní kanceláře. Když jsme dorazili do hotelu v Řecku, zjistili jsme, že je na stejném místě ubytována i parta českých dívek přibližně stejného věku. Bylo tudíž jasné, že si brzy přijdeme do cesty. A také, že ano, během pár dní jsme spolu podnikali výlety, chodili společně na pláž, na večeře i do klubů a skvěle se bavili. Žaneta se mi líbila hned od prvního setkání na informativní schůzce v hotelovém lobby a naštěstí se brzy ukázalo, že sympatie jsou vzájemné. I když jsme si oba mysleli, že šlo jen o letní lásku, city byly nakonec silnější. Protože jsme byli každý z jiného města, nejdřív jsme se jen navštěvovali a nakonec se Žaneta přistěhovala za mnou. Letos je to už deset let a v létě se chystáme naše výročí oslavit v Řecku, přesně tam, kde jsme se kdysi poznali.

IGOR: Touha po závazcích S přicházejícím létem a ubývajícím oblečením na ženských tělech se mi samozřejmě takzvaně zapalují lýtka a touha po zážitcích s opačným pohlavím se zvyšuje. Dřív jsem si nezávazné letní románky užíval a neřešil žádnou budoucnost ani jsem netoužil po něčem stabilním. S věkem se ale moje hodnoty mění, i když tomu zcela nepropadám. Stále si rád užiju, aniž bych řešil, co bude dál, ale přiznám se, že si dokážu představit, že se z nějakého letního zážitku vyklube něco trvalejšího. Zatím jsem nepotkal ženu, která by mě oslovila natolik, abych naše nezávazná setkání posunul na vyšší level, sám sebe jsem ale přistihl, že čím dál víc toužím po tom, aby se tak toto léto stalo. Už si totiž umím představit, že do budoucna bych se svých letních lásek, které mě vlastně nenaplňují, vzdal.

JAKUB: Hlavně nezávazně O sexuální turistice se mluví především v souvislosti s ženami, které často vyrážejí do zahraničí užívat si s mladšími muži. Pravdou ale je, že i my muži bychom si rádi takto užívali, jen to není tak jednoduché. Často jsme se s kamarády o tomto tématu bavili a zjistili jsme, že ženy na dovolené se zaměřují na barmany, číšníky, delegáty či plavčíky, ale opačně to takhle prostě nefunguje. Proto jsem se už před několika lety rozhodl, že budu na letní sezónu jezdit pracovat k moři. Vyzkoušel jsem různé práce, až jsem zůstal u barmana, protože mi to přišlo nejlepší. Vydělám si dobré peníze, a navíc mám denně přístup k ženám z celého světa. Možná to zní nechutně, ale jednám s nimi na rovinu. Nikdy jim nic neslibuju a říkám jim, že je to pro mě nezávazné. S některými se vídám po celou jejich dovolenou, pokud mě to baví, s jinými se sejdu jednou a konec. Některé se snaží o kontakt i poté, co odjedou. Ze slušnosti jim odpovím, ale nikdy jsem se s žádnou z nich znovu nesetkal, tedy pokud nepřijely na stejné místo o rok později znovu. Tento styl života mi zatím vyhovuje a nehodlám na tom v dohledné době nic měnit. Ale kdo ví, co se stane časem…