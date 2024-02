Muži přiznali: Jaké podivné věci po nás chtěly ženy v posteli?

I my ženy můžeme mít občas během erotických hrátek požadavky, které mohou některé muže zaskočit a dokonce i odradit. Co už bylo pro některé z nich přes čáru?



Část 1 / 5



RADEK (42): Chtěla mluvit sprostě Kdysi jsem chodil s ženou, která evidentně měla dvě tváře. Byla to krásná modrooká blondýnka, která působila něžně a slušně, ale v posteli se změnila v naprostý opak. Když jsme spolu poprvé trávili noc, všechno probíhalo velmi romanticky, až do chvíle, kdy mě při milování požádala, abych na ni mluvil sprostě a sama na mě taky tak mluvila. Nejsem puritán a nějaké to peprné slovo pro umocnění prožitku mi nevadí, ovšem slova, která tahle „Barbie" vypouštěla z pusy, jsem snad neslyšel ani v nejhorší hospodě. Naprosto mě to znechutilo, a jelikož se situace opakovala pokaždé, zakrátko jsem se s ní rozešel.

Pokračování 2 / 5 TADEÁŠ (38): Líbilo se jí plivání Jednou se mi stalo, že po mně žena chtěla, abych na ni při sexu plival. Musím říct, že mě to dost zarazilo a přišlo mi to nechutné. Ji to ale z nějakého důvodu vzrušovalo, a tak svoji žádost několikrát zopakovala. Nakonec mě to znechutilo natolik, že jsem ztratil erekci a bylo po všem. Vlastně jsem byl docela rád, že jsem mohl odejít, protože jsem radši nechtěl vědět, co by mohlo následovat.

Pokračování 3 / 5 DANIEL (44): Chtěla, abych se holil Není to něco vyloženě nechutného, ale i tak mě to od té ženy odradilo. Jsem poměrně dost zarostlý, a to zejména na hrudi. Bývalé partnerce to bylo nepříjemné a v posteli se se mnou nechtěla mazlit. Neustále po mně vyžadovala, ať si celou hruď holím, což bylo dost otravné. Ale protože jsem jí chtěl udělat radost, jednou jsem jí její přání splnil. No, akorát mě to štvalo, a když chloupky dorůstaly, tak to hrozně svědilo, takže znova už jsem to udělat nechtěl. Nakonec mě vlastně začalo štvát, že je tak povrchní a nedokáže mě mít ráda takového, jaký jsem. Brzy jsme se rozešli.

Pokračování 4 / 5 JÁRA (48): Vyžadovala sex během svých dnů Moje bývalá partnerka byla velmi náruživá zejména tehdy, když měla menstruaci. Chtěla po mně sex prakticky pokaždé během svých dnů, ale mně se to prostě příčilo. Vím, že některým mužům to nevadí a nemají s tím problém, ale mně to vadí. Přijde mi to nehygienické, navíc krev je dost cítit a já se zkrátka nedokážu vzrušit. Nazvala mě sobcem, ale co jsem s tím měl dělat?

Pokračování 5 / 5 IGOR (52): Chtěla mi dráždit prostatu Moje žena si před časem přečetla nějaké chytré články na internetu a chtěla mě v posteli potěšit. Bohužel mě na to dopředu neupozornila a najednou se pokusila vsunout mi prst do konečníku. Nejsem žádná citlivka a i já vím, že existuje dráždění prostaty, které by mi možná mohlo být příjemné, ale prostě na tohle se opravdu necítím. Asi jsem v tom okamžiku zareagoval trochu prudce, takže tu noc bylo po sexu, ale od té doby se naštěstí manželka o nic podobného nepokusila.