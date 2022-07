Muži přiznali: Máme rádi sex se staršími ženami a tohle jsou naše důvody

RADEK: Naučily se, co chtějí muži

Mladé holky mě nebaví, málokdy se zeptají, co by se mi líbilo nebo jaké mám touhy. Starší ženy byly „zaučeny“ různými partnery, takže jsou zvyklé na různé techniky milování nebo experimenty. Ptají se a zjišťují, co bych chtěl v posteli zažít. A když to neumí, klidně se podívají na porno nebo si to vyhledají na internetu nebo v knihách.