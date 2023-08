Muži přiznali: Měli jsme sex s partnerkou během menstruace a taková byla naše reakce!

Zatímco pro některé muže je sex s menstruující ženou tabu, jiní to vůbec neřeší. Pak jsou dokonce i muži, kteří si to naopak užívají. Jaké jsou jejich osobní zkušenosti?

Radek: Myslel jsem, že jsem jí ublížil Po jednom koncertě s mojí kapelou jsem si padl do oka s jednou fanynkou. Zajiskřilo to mezi námi tak, že jsem si ji odvedl do šatny a tam jsme na to vlítli. Bylo to divoké a vzrušující do chvíle, než začala krvácet, a to tak, že krev byla úplně všude. Oba jsme byli v šoku a v první chvíli jsem si myslel, že jsem jí nějak ublížil. Pak mi ale vysvětlila, že se jí během sexu nečekaně spustila menstruace.

Pokračování 2 / 5 Aleš: Užívám si to Sex máme s manželkou i během jejích dnů a vůbec mi to nevadí. Nevidím v tom rozdíl, beru to jako normální věc a nepoužíváme ani kondom. Naopak si užívám její orgasmus, který je silnější než jindy. Jen vynecháváme některé polohy, kdy je třeba ona nahoře, a dáváme pod sebe ručník, abychom neměli prostěradlo od krve.

Pokračování 3 / 5 Petr: Styděl jsem se Vyloženě problém s tím nemám, ale spíš se tomu vyhýbám. Blok mám asi od té doby, kdy jsem si jako velmi mladý přitáhl holku k mojí mámě domů. Byli jsme oba opilí a vůbec nám nevadilo si to užít naplno i přesto, že měla menstruaci. Když jsme se ráno probudili, byli jsme celí od krve a máma se pak rozčilovala, že znečištěné prostěradlo musela vyhodit. Cítil jsem se trochu trapně.

Pokračování 4 / 5 David: Zvedal se mi žaludek Vždycky jsem bylo trochu posedlý hygienou a při pohledu na krev jsem omdlíval, a proto mě sex při menstruaci přirozeně odpuzoval. Moje bývalá partnerka mě k tomu ale přemluvila, protože na to během svých dnů měla vždycky největší chuť a trápilo ji, že to odmítám. Hned po chvilce jsem to však musel ukončit. Přestože jsem měl kondom, z pohledu na zapáchající rudou tekutinu se mi doslova zvedal žaludek. V tu chvíli bylo po vzrušení i po sexu a zamířil jsem rovnou do sprchy.

Pokračování 5 / 5 Václav: Vzrušuje mě to Moje partnerka nejdřív sex při menstruaci odmítala, protože se styděla. Mně to přitom nevadí. Naopak mě vzrušuje, jak je žena při tom vlhká a citlivá. Nakonec jsem ji k tomu přemluvil a začala si to také užívat. Dnes nechápe, proč to tak dlouho odmítala. Přiznala, že to bylo hlavně kvůli tomu, že měla přede mnou nezkušené kluky, kterým to připadalo nechutné.