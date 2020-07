Muži přiznali: Na co často myslíme při sexu a čím si to omlouváme?

Říká se, že muži nezvládnou dělat dvě věci naráz. Když jde ale o sex a o to, co se jim při něm honí hlavou, dokážou jim myšlenky utéct daleko od toho, co se právě děje v posteli. Na co muži při milování občas myslí?

RADEK: Myslím na pissing Mám takovou neřest, strašně mě vzrušuje pissing. Jenže moje dlouholetá partnerka je v sexu trochu prudérní, takže se neodvažuji se jí zeptat, zda by se mnou do toho šla. V posteli nám to docela klape, nechci si stěžovat, ale jsou prostě věci, kdy má ona svoje hranice a tohle je podle mého názoru jedna z nich. Nejsem na to pyšný, ale už jsem jí i několikrát zahnul, abych si to vyzkoušel s odvážnější milenkou. Když se pak miluji se svojí partnerkou, dost často si tyto situace představuji.

TOMÁŠ: Občas myslím na fotbal Jsem velký fanoušek fotbalu. Fandím Slavii a nedokážu si nechat ujít jediný zápas naživo, ať se děje, co se děje. Moje přítelkyně se to snaží tolerovat, ale pravdou je, že ji to občas dost štve, hlavně když se hrají důležité zápasy. To pak se mnou není vůbec řeč ani nic jiného. Někdy se ale stane, že mě přemluví k sexu po nějakém zápase, který jsem zrovna viděl. Nikdy jí však nesmím přiznat, že mi během milování sem tam utečou myšlenky právě k fotbalu! Myslím, že to by mi neodpustila.

PETR: Někdy myslím na jiné ženy Přiznám se, že v mé hlavě jsem své partnerce při milování občas nevěrný. Někdy myslívám na slavné herečky nebo modelky, líbí se mi například Angelina Jolie či Adriana Lima. Představuji si je na místě mé partnerky a hrozně mě to vzrušuje. Konkrétní ženy z mého okolí si ale nepředstavuji nikdy, to už by mi přišlo moc. Partnerka o mých představách neví, ale myslím, že by s tím neměla velký problém. Ví totiž, že jsem absolutním odpůrcem nevěry, takže v reálu bych ji nikdy nepodvedl, a to je podle mě pro ni důležitější.

FILIP: Většinou myslím na partnerku Asi budu znít úplně nudně, ale během sexu myslím především na partnerku a na to, co právě děláme. Miluji sex a nejvíc ho miluji s ní, musím přiznat, že s nikým jiným jsem si v posteli tak nesedl. Moc mě vzrušuje a je pro každou „špatnost" a já se zase snažím, aby i ona z toho měla tak skvělý zážitek jako já. Proto veškeré myšlenky soustředím na to, co se zrovna děje v posteli, na její reakce a na její uspokojení, to je pro mě nejdůležitější.