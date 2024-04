Muži přiznali: Proč jsme byli a stále jsme nevěrní?

Nevěra je pro mě takové zvláštní slovo. Člověk přece nemůže nikomu patřit a je divné si na partnera dělat nároky. My měli s manželkou vztah nastavený tak, že jsme si „nevěru“ tolerovali. O některých milenkách nebo milencích jsme si dokonce povídali. Jsme spolu totiž od mládí a bylo by divné spát jen s jednou ženou. Takhle jsem neměl tendenci od rodiny utíkat. Dnes máme nádherný vztah a vzhledem k věku už po žádných vedlejších tělesných radovánkách ani netoužíme.

David (37): Chyběl mi sex

Nevím, jestli jste to zažili, ale pocit, že vás partnerka dlouhodobě odmítá, vy žadoníte, vymýšlíte, jak ji navnadit, ale bez úspěchu, se dal vydržet jen pár let. Chtěl jsem být věrný, ale sexuální frustrace byla silnější. Začal jsem si hledat ženy na sex. Nejsem na to pyšný, ale pomohlo mi to přežít a nakonec se i rozvést. V takovém vztahu fakt nemá smysl zůstávat.