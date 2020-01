Muži přiznali: Skutečné důvody, proč jsme se rozešli se svými partnerkami

Důvody k rozchodu bývají různé a často nedojde ani k vysvětlení. Máte pocit, že se vaše vztahy a rozchody odehrávají jako přes kopírák? Pak si přečtěte důvody mužů, proč se rozcházeli oni. Třeba zjistíte, že děláte stejnou chybu!

RADEK: Chtěla být pořád se mnou Moje bývalá partnerka byla v mnoha ohledech moc fajn a chlapi mi ji občas i záviděli. Jenže čeho je moc, toho je příliš, což byl přesně její případ. Chtěla totiž být neustále se mnou! Tvrdila, že v práci se jí po mně stýská a že bychom měli využít každý okamžik, kdy můžeme být spolu. To v jejím podání znamenalo, že se mnou začala chodit do fitka, chodila na moje zápasy v basketu a dokonce i na tréninky, dokonce mě doprovázela i do hospody na pivo, kam partnerky ostatních chlapů nikdy nechodily. Nebylo to o tom, že by žárlila, jen mi prostě chtěla být neustále nablízku. Jenže mně to po čase začalo lézt na nervy, tím spíš, že mi chlapi pomalu přestali závidět, ale spíš mě litovali nebo se mi smáli. Došlo to až tak daleko, že jsem si na ni vypěstoval ponorkovou nemoc a v tu chvíli mi bylo jasné, že takhle to dál nejde. Je mi líto, že jsem přišel o fajn ženskou, ale nebylo to k vydržení.

PAVEL: Zakazovala mi přátele a koníčky S mojí bývalou partnerkou bylo všechno špatně zřejmě už od začátku, jen jsem to neviděl. Vlastně ani nevím, proč se mnou byla, protože mám zpětně pocit, že se jí na mně nelíbilo nic a snažila se mě od začátku předělat. Když mi začala mluvit do toho, jak se mám oblékat, tak mi to zas tak nevadilo. Po nějaké době jí ale začali vadit moji přátelé a pod různými záminkami mi zabraňovala se s nimi stýkat. Vadily jí dokonce i moje koníčky, box byl pro ni příliš drsný, cestování finančně náročné a můj pes prý zapáchal. Naštěstí jsem ji stihnul prokouknout včas, než mě donutila se ho zbavit. Když mi spadly růžové brýle, zjistil jsem, že se ze mě snažila udělat jiného člověka a odstřihnout mě od dosavadního života, který jsem ale měl rád. Proto jsem našemu vztahu učinil rychlý konec. Ať si najde jiného pitomce, který bude skákat, jak ona píská!

RADIM: Byla nesnesitelně žárlivá Žárlivost dokáže být roztomilá, ale pouze v omezeném měřítku. Dává mi pocit, že na mně partnerce záleží a že se o mě bojí. Jenže když se to přežene, nejde o nic příjemného. Žárlivost mojí dávné partnerky byla přímo patologická. Když jsme šli ven s přáteli, vadilo jí, že jsem se bavil s partnerkami mých kamarádů. Po ulici jsem musel chodit pomalu se sklopenou hlavou, protože kontrolovala každý můj pohled. Čekávala na mě před prací, abych se snad náhodou nezapovídal s nějakou svojí kolegyní. Když jsem chtěl někam vyrazit s přáteli bez ní, brala to jako moji záminku setkávat se s jinými ženami. O tom, že mi pravidelně kontrolovala mobil a mail, ani nemluvím. Nejhorší na tom bylo, že ač se říká, že žádný chlap nedokáže být věrný, já jsem asi výjimka. Jsem opravdu zásadový a nevěrný bych být nedokázal, takže její obavy opravdu nebyly na místě. Nevím, odkud pramenily, možná z předchozích špatných zkušeností, ale když jsem se s ní o tom snažil mluvit, nebyla s ní řeč. Netrvalo dlouho a už se to nedalo vydržet. Doporučil bych jí posezení u psychologa, protože taková žárlivost opravdu není zdravá!

FILIP: Nechtěla se mnou spát Vlastně dodneška nevím, kde se přesně stala chyba. Když jsme se s mojí bývalou dali dohromady, spali jsme spolu téměř denně, jak už to v začátcích vztahu bývá. Pak jsme se k sobě nastěhovali a po nějakou dobu toto postelové nadšení ještě přetrvávalo. Sex s ní mě moc bavil a měl jsem pocit, že je to vzájemné. Jenže najednou ho začalo ubývat, až jsme se přestali milovat docela. Snažil jsem se s ní o tom mluvit, ptal jsem se jí, co by se jí líbilo, jenže ona se ke všemu stavěla zamítavě se slovy, že na to prostě nemá chuť. Samozřejmě mě napadlo, jestli není chyba ve mně, a dokonce to zašlo tak daleko, že jsem svoje sexuální dovednosti a nároky řešil s bývalými partnerkami, které mě utvrdily, že je všechno v pořádku. Jenže když jsem najednou zjistil, že jsme spolu nespali už půl roku, řekl jsem si dost. Sice jsem ji miloval, ale představa toho, že takhle máme fungovat celý život, mě opravdu vyděsila. Nezbylo mi nic jiného, než vztah ukončit.