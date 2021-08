Muži přiznali: Tato slova nás v posteli totálně vzrušila, chceme je slyšet znovu!

Mluvení během sexu bývá těžké nejen pro pro muže, ale i pro nás ženy. Pokud ale tuto bariéru prolomíte, dokážete svého partnera přivést do varu. Jaké věci muži rádi slyší během milování?

Lukáš: Chci slyšet tvůj orgasmus Když mi ženská při sexu zašeptala tuhle větu do ucha, bylo to neuvěřitelně sexy. Už jsem to v podobné variaci slyšel od té doby znova, ale ne přesně takhle a na to, jak jsem se cítil, nikdy nezapomenu. Bylo to, jako by chtěla, abych se udělal strašně silně, a to tak, že to bude slyšet. Co se při sexu děje ve vašem těle? Podívejte se na video:

Václav: Nech mě olízat z tebe svou šťávičku Možná to pro vás nebude znít tak, jako to znělo v mých uších, když to vyslovila. Je to už několik let, ale pořád to nemohu dostat z hlavy a stále se mi to v určitých situacích vybavuje. Především když masturbuji a už chci vyvrcholit, tak to je zaručené.

Marek: Už se do mě nevejde ani kousíček Kdybych byl tam dole vybavený jako pořádný hřebec a holka mi řekla podobnou věc, asi by mi to nepřišlo nijak vzrušující, protože bych na to byl zvyklý. Já jsem to ale ještě předtím nikdy neslyšel. Nejsem žádný mrňous, prostě tak akorát, ale když zasténala a prohlásila to, bylo to jako dynamit.

Matěj: Zneužij mě Jsem normálně velice slušný chlapík, který se většinou chová hodně rezervovaně. V posteli je to ale jinak, jsem takový ten typ utlačovaného knihovníka. Holka, se kterou jsem se seznámil, působila také na první pohled jako svatoušek. Když jsme se ovšem dostali na věc, podívala se mi zhluboka do očí a řekla: Zneužij mě! Wow, to bylo něco!