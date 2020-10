Muži prozradili: Co nás vedlo k tomu, že jsme se rozešli se svou milenkou?

Jsem ženatý už patnáct let, ale sex s manželkou byl posledních pět let v podstatě výjimečnou záležitostí, což pro mě bylo k nevydržení. Janu jsem potkal v práci. Bylo jí osmadvacet a vedla čilý společenský život. Měla spoustu kamarádů, žila sama v garsonce a byla dost ambiciózní, chtěla dělat kariéru a děti nechtěla v dohledné době vůbec. Říkal jsem si – ideální milenka. Zpočátku to skvěle fungovalo, jenomže po pár měsících absolutně otočila. Chtěla se vidět čím dál častěji a začala dokonce mluvit o tom, že si dokáže představit mít se mnou děti. To byla poslední kapka, když to vyslovila. Okamžitě jsem to ukončil a dneska už vím: Svobodnou mladou ženu bez dětí jako milenku fakt nechci!

S Monikou to přišlo zčistajasna. Potkali jsme se pracovně. Líbila se mi okamžitě. Byla vdaná, měla dítě. Já jsem svobodný a ženit se ještě rozhodně nehodlám. To jsem jí řekl a ona tvrdila, že jí to nevadí, naopak, že ona se nehodlá rozvádět, že jim to s mužem docela klape a hlavně nechce bourat rodinu. Dohodli jsme se, že se budeme nezávazně scházet, a fungovalo to skvěle. Po třech měsících ale přišla studená sprcha. Řekla mi, že o mně řekla manželovi a že se chce kvůli mně rozvádět. Myslel jsem, že špatně slyším! Vůbec nerespektovala, na čem jsme byli domluvení, a ještě všechno vyklopila doma. Tak to byl konec.

Veronika je skvělá holka a v posteli naprostá bohyně. Scházeli jsme se dva měsíce, ale v podstatě už od začátku mi vadilo, že nedá mobil z ruky, a nejhorší bylo, že ho nedala z ruky, ani když jsme nebyli spolu. Prostě mi pořád psala! Neustále visela na messengeru a bombardovala mě zprávami, na které navíc čekala okamžitou odpověď. Když jsem hodinu nebo dvě neodpověděl, volala mi, jestli se mi prý něco nestalo. Případně se ptala, co dělám a proč jí nemůžu odepsat… To bylo psycho. Nejsem maniak, abych musel být čtyřiadvacet hodin ve spojení s někým, s kým jenom spím. Takže jsem to rázně utnul.

TOMÁŠ: Výjimečně jsem u ní přespal a ona začala plánovat, že spolu budeme víc

Klára byla vdaná, o pár let starší. Seznámili jsme se na Tinderu a hned od první schůzky to zajiskřilo, takže druhá už byla u mě a oba jsme si to maximálně užili s tím, že víc ani jeden nepotřebujeme. Prostě jen skvělý sex. Žádné večeře, žádné telefonáty. Měla čas vždycky jen pár hodin ve čtvrtek, když její manžel chodil s jejich synem na trénink a ona měla volno pro sebe. Parádně to fungovalo. Pak ale její manžel odjel na víkend někam s kamarády, Klára dala syna k babičce a mě pozvala k sobě domů. Večer to byl skvělý, a když jsem chtěl kolem půlnoci jet domů, začala mě přemlouvat (dobře, moc práce jí to nedalo), ať ještě zůstanu, že ráno si všechno můžeme zopakovat.

Tak jsem přespal, ráno bylo skvělé, ale ona mě pořád nechtěla pustit domů. Přinesla mi snídani do postele a začala plánovat, že bychom mohli vyrazit do města. To už jsem vážně zpozorněl. Tohle jsem prostě nechtěl a od začátku to bylo jasné. Vymluvil jsem se, že jsem domluvený s kamarádem, a odešel. Pak mi pořád psala, že je jí doma smutno… A chtěla plánovat další víkendy, že si to nějak zařídí. Tak jsem to skončil.