Muži prozradili: Co si myslíme o vašem výrazu ve tváři při orgasmu?

Možná si myslíte, že váš obličej zkřivený orgastickou křečí není pro muže nic atraktivního. Možná svoji tvář při vyvrcholení dokonce schováváte do dlaní. Zajímá vás, co si muži o vašem výrazu při milování doopravdy myslí?

Mirek

„Je neuvěřitelné, jaké blbosti ženské občas řeší. Jestli dělá obličeje, je to mnohem lepší, než kdyby se tvářila jako mrtvola a nehnula by brvou. To, jak se vzrušení odráží na ženských obličejích, vyjadřuje to, že si to partnerka užívá a jak. Dokud se baví a dělám jí dobře, je všechno v pohodě.“

Aleš

„Hlavně si neberte příklad z toho, jak se tváří ženy v pornu! Nic se nevyrovná tomu vidět ženu, jak si užívá sex s vámi a potěšení, které jí poskytujete. Ať už se tváří, jak chce, i kdyby to byl obličej k zasmání, pro mě by to bylo spíš roztomilé. Nejhorší je snažit se skrýt svou pravou tvář.“

Honza

„Sledovat ženu při orgasmu je skvělé. Čím podivnější zvuky, grimasy nebo pohyby, tím víc mě to baví. Jsou to přirozené reakce, při kterých víte, že je uvolněná. Jestliže existuje jediný okamžik během nabitého dne, kdy by se člověk měl uvolnit, pak je to právě tenhle.“

Ondřej

„Nejvíc sexy na světě je, když se žena umí při sexu uvolnit. Vykašle se na to, jak vypadá její obličej při orgasmu, nedělá si hlavu z toho, že při sexu vznikají zvuky, které občas neznějí sexy, a zapomene na všechny komplexy, ať už jsou z čehokoli... Protože my vás máme rádi takové, jaké jste. A čím víc se uvolníte, tím krásnější bude váš orgasmus, a tím pádem i náš!“

Jindřich

„Miluji, když má přítelkyně vyvrcholí. Její orgasmus se totiž projevuje tím, že mě musí chytnout opravdu pevně. Třeba mě chytí jednou rukou za krk, druhou rukou za záda a stiskne mě tak pevně, jak to jen jde. Je to super. Jakýkoli posunek, akce nebo grimasa, kterými nám dáte najevo, že vás umíme přivést k vrcholu, jsou k nezaplacení, takže si nedělejte s takovými malichernostmi hlavu.“