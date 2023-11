Muži ve stresu: Jak současný svět ovlivňuje jejich vztahy a zdraví? Toto možná nejvíc trápí i vašeho partnera

Komplikovaný svět

Svět, příroda, lidé i jejich zvyky a hodnoty se během posledního století změnili k nepoznání. A z části se změnily i naše největší stresory. Samozřejmě se bojíme o zdraví a o blízké, ale stále se ještě proti našim předkům máme, co se týče hmotné stránky života, velmi dobře. Neobáváme se o to, zda budou mít naše děti na zimu alespoň jedny boty a trochu teplý kabát a také co do žaludku. Život bychom mohli mít oproti našim předkům radostnější, ale nemáme. Svět je příliš komplikovaný a stres a tlak jsou doslova všudypřítomné. Co nejvíce stresuje nás ženy, asi tušíme, ale jaké strachy nejčastěji zužují naše partnery?

