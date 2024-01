Můžu plácnout tvoje děti, ptá se Věra ve Výměně manželek. VIDEO

Temperamentní Nikola z Náchoda se přestěhuje do Prahy do poněkud usedlé domácnosti, kde chybí jídelní stůl. Na druhou stranu zamíří výbušná Věra do rodiny vyznávající zcela odlišný životní styl, třeba se denně sprchuje.

Věra je v Náchodě překvapená, že děti se koupou každý den. Přijde jí to zbytečné. Je překvapená, že rodina, do které přijela, tráví hodně času venku. Věrce přijde malý Jiřík občas neposlušný, a tak se Jirky zeptá, zda ho může plácnout přes zadek, anebo má na něj raději zvýšit hlas. Věrce také vadí množství dětských obrázků na lednici. Jirka ale obrázky nesundá, má pocit, že dětem by to bylo líto. Věrce velmi chybí telefon, při hraní her by jí víc utíkal čas.

