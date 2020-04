Mytí rukou nestačí, obličeje se dotknete až 23x za hodinu. Návod, jak to zastavit

V době koronavirové epidemie je doslova životně nebezpečné neustále se dotýkat svého obličeje. Problém je, že to často děláme nevědomky. Přitom oči, nos a ústa jsou nejjednodušší cestou, jak se koronavirus dostane do těla. Stačí se dotknout těchto oblastí rukama poté, co jste přišli do kontaktu s kapénkami z povrchu, kterého jste se dotkli. Nezáleží na tom, jak často si myjete ruce, dokud se neodnaučíte sahat si na obličej.

Automatický tik Drbeme se na tváři, vytíráme si oči, koušeme si nehty, dáváme si vlasy za ucho… Nevědomé doteky tváře ale mohou zvýšit riziko infekce. A to nejen obyčejnou chřipkou, ale v současné době zejména nemocí Covid-19, která může být mnohem nebezpečnější. Vědecké studie přitom zjistily, že lidé se své tváře dotýkají až 23x za hodinu.



Virus do těla vstupuje skrz sliznice, tedy právě přes oči a ústa. Může to být dvěma způsoby – vdechnutím kapének nemocného člověka, čemuž se ale snaží Češi zabránit pomocí povinného nošení roušek, a obecně vyhýbání se kontaktu s ostatními lidmi. Druhým způsobem přenosu je přenos dotekem. Když se člověk dotkne kontaminovaného povrchu, tedy takového, na němž ulpěly kapénky nemocného člověka, a pak se dotkne svého obličeje. Koronavirus je tak nakažlivý, že mu stačí jeden dotek kontaminovaného prstu.

Virus je neviditelný Vyhnout se nemocnému člověku není snadné, když nákazu vylučuje ještě před zjevnými příznaky, ale vyhnout se kontaktu s virem ulpělým na věcech je téměř nemožné. Ulpívá totiž všude, na madlech v MHD, na klice, na nákupním košíku, na tlačítku ve výtahu… Přičemž podle vědců životaschopný virus přežívá až tři hodiny v aerosolech (kapičkách, které se dostanou do prostředí poté, co kýchnete či smrkáte), až čtyři hodiny na mědi, až 24 hodin na kartonu a dva až tři dny na plastu a nerezové oceli. Jediným způsobem, jak se ochránit, je přestat se dotýkat svého obličeje. Máme pro vás návod, jak na to.

Zjistěte, kdy to děláte Vědci v několika studiích zkoumali, jak a kdy se lidé své tváře dotýkají. Zjistili, že je to stejné při kancelářské práci i při studiu. Přičemž až polovina z průměrných 23 doteků se týká úst, nosu nebo očí. Svého obličeje se nevědomě dotýkají dokonce i zdravotníci, kteří by měli být poučení a vědět, že je to v rozporu se správnou hygienou rukou. Jenže i oni to udělají až 19x za dvě hodiny. „Když lidé pracují, dělají nevědomky mnoho pohybů. Potřásají nohou, hrají si s vlasy, dotýkají se svých tváří. Je třeba si tyto aktivity začít uvědomovat a odhalit, kdy jsme vůči nevědomým pohybům nejzranitelnější. Zda je to při telefonování, psaní na počítači, soustředění se…," radí vedoucí jedné ze studií a psychiatrička Alex Dimitriuová. „Pomůže nám, když si koupíme na ruce něco nového, například těžký prsten. Může posloužit i gumička navlečená kolem zápěstí. Když si pohyb uvědomíme, můžeme se dokonce zlehka švihnout," doporučuje psychiatrička Dimitriuová. Podle ní je to nejlepší způsob, jak z automatického, nevědomého chování udělat vědomé.

Je to jen zvyk, který můžete změnit Základem je uvědomit si vlastní ruce a úmysl udržet je dále od obličeje. „Pomáhá své pracoviště nebo domácnost olepit papírky, které vám váš úmysl připomenou,“ nabádá klinický psycholog Zachary Sikora.

Dalším trikem je ruce zaměstnat. Sledujete-li online meeting na počítači v kanceláři, kreslete si u toho. "Můžete jen v ruce držet čistý kapesník," zmiňuje Sikora další z triků, které vám pomohou udržet ruce z obličeje. Pomůže i použití voňavého dezinfekčního prostředku nebo alespoň voňavého mýdla na ruce. Právě vůně vás upozorní v okamžiku, kdy se ruce přiblíží k obličeji.