Mýty o análním sexu: Těmto bludům přestaňte věřit a začněte si ho konečně užívat!

Anální sex je výsada gayů

Anální otvor tvoří tkáně, které jsou bohatě protkané nervovými zakončeními, a proto jeho stimulací můžou ženy i muži prožívat maximální rozkoš. Takže zapomeňte na to, že je to zakázané území, a užívejte si anální slast bez ohledu na sexuální orientaci nebo vaše pohlaví. Dlouho byl anální sex považován pouze za akt, který provádějí homosexuálové, ale není to tak. Je mnoho heterosexuálních dvojic, které anální sex provozují. Je to jednoduše jen další možnost, jakou vyjádřit svoji sexualitu a možnost zkusit něco nového.

Jak si oblíbit anální sex? Podívejte se na video: