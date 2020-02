Říká se, že leden není moc šťastný měsíc. Vánoční svátky skončily, venku je zima a dny jsou pořád krátké. A ze mzdového oddělení už zase požadují podklady k daňovému přiznání. Možná vám ale zlepší náladu, když si uvědomíte, že vám stát na jaře vrátí z daní slušnou částku. Zajímavá je například daňová sleva na děti a manželku. Spočítejte si v naší mzdové kalkulačce, kolik budete mít letos čistého.

Na daních je nejlepší, že část z nich nemusíte platit a část dostanete zpět. Jen je potřeba vědět, jak různé slevy a odpočty uplatnit. V článku si nejprve ukážeme, co můžete odečítat každý měsíc na výplatě, a dále, co lze jednorázově uplatnit při odevzdání daňového přiznání.

Spočítejte si, kolik budete letos brát čistého.

Měsíční daňové slevy a superhrubá mzda

Každá z nás má obvykle na pracovní smlouvě sjednanou hrubou mzdu a čistého nám na účet přijde mnohem méně. Daň z příjmu, kterou nám stát každý měsíc strhává, je 15 %, ale víte, z čeho se tato daň vlastně odečítá? Základem pro výpočet daně z příjmů je takzvaná superhrubá mzda, což jsou vlastně celkové náklady, které má zaměstnavatel na svého zaměstnance. Firma za nás totiž platí ještě další částky na zdravotní a sociální pojištění. A z této celkové částky se tedy bere ona patnáctiprocentní daň. Přehledně vám výši jednotlivých položek ukáže mzdová kalkulačka.

Základní odpočet z daně z příjmu je takzvaná daňová sleva na poplatníka, kterou má každý zaměstnanec automaticky. Už od roku 2008 činí tato částka 24 840 Kč ročně, měsíčně tedy 2 070 Kč. Nedávno se neúspěšně jednalo o zvýšení této částky.

V roce 2018 však proběhlo zvýšení jiné daňové úlevy a tou je daňová sleva na dítě. Za každé vyživované dítě si můžete měsíčně odečítat z daní až do věku 26 let dítěte. Ovšem jen v případě, že se potomek stále připravuje na zaměstnání, tedy studuje. Za jedno dítě bude vaše měsíční daňová sleva 1 267 Kč, na druhé dítě 1 617 Kč a za třetí a každé další je to 2 017 Kč. Pokud by vypočtená daň z příjmů byla nižší než vypočtená sleva, vzniká pak nárok na daňový bonus a vy dostanete peníze od státu navíc. Nezapomeňte ovšem na to, že toto daňové zvýhodnění může uplatnit pouze jeden z rodičů (případně opatrovníků). Také myslete na každoroční potvrzení o studiu u středoškoláků a vysokoškoláků.

Mzdová kalkulačka vám rovněž spočítá i další možné slevy, jako jsou sleva pro studenta, držitele ZTP/P či různé stupně invalidity.

Roční daňové odpočty

Každý rok můžeme v daňovém přiznání uplatnit řadu odpočtů i slev. Platí zde pravidlo, že každá tisícikoruna odpočtu sníží daň o 150 Kč. Daňová sleva se uplatňuje v plné výši. Různé částky lze odečíst za finanční produkty, jako jsou penzijní připojištění, životní pojištění a úroky zaplacené za úvěr na bydlení. V průběhu ledna by vám příslušná společnost, u které tento produkt máte, měla pro účely uplatnění slevy zaslat podrobné vyúčtování, které přiložíte k daňovému přiznání.

Značnou daňovou slevu lze uplatnit také na manželku nebo manžela, například na rodičovské dovolené, který nemá roční příjem přesahující 68 000 Kč. Daňová sleva na manželku ročně dělá 24 840 Kč a prokazuje se čestným prohlášením o příjmech, které se přidá k podkladům daňového přiznání. Pozor na to, že do celkových příjmů, které nesmí přesáhnout 68 000 Kč, se počítá téměř vše. Naštěstí se nemusí započítávat například rodičovský příspěvek, který od letoška prošel výraznou změnou.

Další daňový odpočet lze získat také za dárcovství krve, kostní dřeně nebo orgánů. Za každé darování krve můžete odečíst 3 000 Kč a za kostní dřeň nebo orgány dokonce 20 000 Kč. Podobně lze z daní odečíst také finanční dary na obecně prospěšné účely. Stejně jako u darování krve jistě nevede dárce touha po daňových úsporách. Možnost uplatnění daňové slevy je zde hlavně jako jisté ocenění dobrého činu a proč ji tedy nevyužít.

Pro daňový odpočet je možné uplatnit také příspěvky zaplacené odborové organizaci nebo úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání. Jiným zajímavým odpočtem je takzvané školkovné, tedy platba za umístění dítěte ve školce. Za školkovné lze za minulý rok odečíst až 13 350 Kč. Ve všech výše uvedených případech je třeba doložit potřebné doklady k daňovému přiznání.

Mzdová kalkulačka přehledně spočítá čistou mzdu zaměstnance v klasickém pracovním poměru. Pokud jste zaměstnaná například na Dohodu o pracovní činnosti nebo pracujete na sebe jako OSVČ, mohou pro vás být užitečné třeba termíny odevzdání daňového přiznání.