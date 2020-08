Na F.O.O.D. piknik dorazí také šéfkuchaři z Masterchefa. Na koho se můžete těšit?

Piknikové koše plné dobrot, atraktivní program, skvělé jídlo a milá setkání. To je F.O.O.D. piknik na Ladronce, který se již 10. rokem bude konat poslední srpnovou neděli.

F.O.O.D. PIKNIK začíná v 11 hodin dopoledne a vrcholit bude v 19 hodin. Návštěvníci se mohou těšit na zhruba stovku stánků s farmářskými výrobky a streetfoodovým občerstvením. Po celou dobu se bude konat zábavný program na hlavní scéně. K dispozici budou relaxační zóny na posezení a odpočinek.

Těšit se můžete na Gourmet Academy s předními českými šéfkuchaři – Markem Fichtnerem, Martinem Staňkem a Josefem Křížkem.

Marek Fichtner je spojený s Gourmet Academy od samého začátku. Prémiové kurzy vaření tu pravidelně vede už pět let a každou sezónu jsou vyprodané zase rychleji než tu předchozí. Sám přiznává, že na kurzech relaxuje, a baví ho předávat lidem to, co osobně praktikuje on v profi kuchyni velkých restauracích po celou svou kariéru.

Věří v kvalitu lokálních surovin a jednoduché chutě, které mohou nechat suroviny vyniknout. Hraje si s nimi, aniž by je překombinoval, a vytváří dokonalé kompozice vycházející kromě jiného také ze sezónnosti ingrediencí.

I když se celému národu zapsal do povědomí především jako jeden z porotců televizní show MasterChef Česko, kde v letech 2015-16 pomáhal najít ty největší kuchařské talenty mezi českými amatérskými kuchaři… na kurzech v Gourmet Academy si ho zapamatujete jako usměvavého pohodáře, který se nestresuje ani v nejnáročnějších situacích. A právě vnitřní klid se odráží i v celém jeho vaření. Co jídlo, to „comfort food“, ať už je to recept hodný luxusní restaurace, nebo čistě domácká dobrota. Vždycky je to „něco“! A když ochutnáte, úplně zapomenete, že proti sobě máte někoho, kdo působil po celém světě (Německu, na obřích lodích v Karibiku, ve Švýcarsku i u králů v Saúdské Arábii), prošel stáží v michelinské restauraci NOMA v Kodani a v Čechách vařil vždycky v těch nejlepších restauracích. Tváří v tvář jeho jídlu vnímáte jen parádního kuchaře a člověka, který to, co dělá, dělá vždycky s pokorou…

Také Martin Staněk působí v Gourmet Academy už od první sezóny a zraje „jako víno“. Obrovské nadání má na práci s masem, sám koneckonců miluje kromě těstovin třeba kvalitní domácí burgery, ale jeho záběr je ve skutečnosti takřka neomezený. Kromě specializovaných masových kurzů sestavuje pro kulinární akademii luxusní „pánské jízdy“ plné opravdu výrazných chutí, které mlsné jazýčky pánů tvorstva nešetří ani co do velikostí porcí… A stejně tak zase v rámci „women only“ kurzů vede mnohem jemnější kurzy vaření výhradně pro dámy.

Je pohotový, otevřený a od první vteřiny cítíte, že ho vaření fakt baví. Na rovinu přiznává, že tráví hodně času cestami do restaurací svých kolegů, kde ochutnává a ochutnává a hledá inspiraci. Je také jen jedním z mála profíků, kteří rádi vaří i ve svém soukromí. I proto se s ním asi na kurzu cítíte hned jako doma a spousta jeho studentů se za ním vrací. A proto ho milují také nejmenší účastníci v rámci kurzů vaření pro děti – Le Petit Chef, které učí vůbec se jen orientovat v surovinách, ale také sestavit první samostatná menu (slaná i sladká, česká i inspirovaná Itálií!). Oblíbencem se stal také u dětí z dětských domovů, kterým Gourmet Academy pomáhá skrze kurzy vaření s jejich startem do samostatného života…

Při tom všem odvádí Martin Staněk vždycky skvělou práci a i vám dovolí servírovat jen to nejlepší. On sám by koneckonců nikdy nepodával nic, za čím si 100% nestojí. Na to si příliš váží toho, že může dělat opravdu to, co ho baví…

Josef Křížek je naopak nejnovějším „přírůstkem“ do rodiny lektorů Gourmet Academy. Patří ke spolupracovníkům Marka Fichtnera a nejblíže ze všeho má k moderní české kuchyni 21. století. Věří totiž, že právě u nás má naše kulinární historie co nabídnout – stačí jí jen pomoct a upravit tradiční recepty do modernější formy. A sám to dělá s obrovskou láskou. Stejně jako se s velkou láskou věnuje naprosto unikátnímu vaření na otevřeném ohni a grilu…

Přitom stačilo málo, a Josef vůbec nevařil. Váhal totiž, jestli nebude lepší práce se dřevem, když k vaření u nich doma opravdu nikdo neinklinoval. Ani ty pověstné babičky ne! Ale nakonec zvítězilo jídlo – díky bohu! A ukázal se jeho talent. I když sám je skromný a říká, že za všechno, co umí, vděčí hlavně šéfkuchařům, u kterých se třeba v Londýně nebo Abú Dhabí učil, pravdou je, že je hlavně nadaný.

V Gourmet Academy si hned získal srdce mnoha gurmánů. Jeho menu jsou především česká, tradiční i novátorská, a nebojí se poctivých porcí. Ale podívat se s ním díky jeho zahraničním zkušenostem můžete i na anglicko-arabskou kulinární možnosti a přesvědčit se, že když to umíte, propojíte v jednom jídle klidně celý svět…

Navíc je pověstný svou schopností organizovat si v kuchyni čas, naučí vás, jak mít kolem sebe pořádek a čisto – protože díky své dlouholeté praxi bezpečně ví, že bez takových „technických“ dovedností ve skutečnosti nikdy dobře neuvaříte…

Tradičně bude možné na F.O.O.D. PIKNIKU zakoupit za přátelskou cenu piknikový koš plný dobrot od partnerů akce. Prodej začíná v 11.00 hodin a bude trvat do vyprodání zásob. Více informací o F.O.O.D. pikniku najdete na https://foodpiknik.recepty.cz/.