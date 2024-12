Anna (42): Loni na silvestra jsem zahnula manželovi, obávám se, jak to zvládnu letos

Renáta je ve svém manželství spokojená a rozhodně by nechtěla nic měnit. Loni ale nedokázala odolat své touze a na silvestra zažila žhavou chvilku se svým kamarádem. Podaří se jí letos odolat?

Už ani nevím, kolik let jezdíme s kamarády a jejich rodinami po Vánocích na pár dní na chatu na hory, kde každoročně trávíme i silvestra. I letos jedeme, protože chalupa patří právě jednomu z našich přátel. Je opravdu obrovská, a tak tam všichni máme dostatek soukromí a děti spoustu prostoru na lumpárny, pokud zrovna neřádí ve sněhu.

Je nás parta deseti lidí plus děti, takže je to vždycky docela šrumec. Kamarádíme spolu dlouhá léta a moc si rozumíme, takže jsem se každý rok na hory těšila. Po loňském silvestru se ale letos spíš bojím.

Mezi naše přátele patří už celé roky také jeden můj bývalý přítel. Chodili jsme spolu chvilku na začátku vysoké školy, takže je to opravdu dávná historie a ani my dva, ani naše polovičky s ní nikdy neměly problém. Nešlo o žádný vážný vztah a vlastně ani o velkou zamilovanost. Vždy jsme se ale přitahovali kvůli sexu a to jiskření dodnes nevyprchalo.

Loni na silvestra ale jiskra zažehla pořádný plamen. Lukáš, můj bývalý, samozřejmě na hory dorazil i s dětmi a také s bývalou partnerkou, se kterou se sice rozešli, ale dobře spolu vycházejí, a tak nechtějí kazit dětem společný zážitek ze zimních prázdnin.

Jako každoročně se na silvestra hodně popíjelo, hráli jsme různé hry, nechyběla ani kytara, spousta jídla a také legrace. Já měla skvělou náladu, protože se mi za předchozí rok podařilo výrazně zhubnout, vrátilo se mi sebevědomí a cítila jsem se zase krásná a sexy.

Vypadalo to, že si toho všiml i Lukáš. Vnímala jsem jeho čím dál častější pohledy a přiznávám se, že mi dělaly víc než dobře. Blížila se půlnoc, všichni jsme byli pořádně rozjaření a jako každý rok jsme vyběhli vítat nový rok před chalupu i s petardami, prskavkami a lahvemi bublinek.

Když jsme se s Lukášem k sobě dostali, abychom si popřáli hodně štěstí, políbil mě tak, že se mi podlomily nohy a zatrnulo mi ve slabinách. Můj manžel si naštěstí ničeho nevšiml, měl v tu chvíli už hodně upito, a to se mu také stalo osudným. Krátce po půlnoci už mu totiž nebylo úplně nejlépe, a tak šel raději spát.

Já a zbytek party jsme zatím pokračovali v oslavách. Lukáš ze mě tou dobou už skoro nespouštěl oči, a když se vedle mě uvolnilo místo, okamžitě ho zabral a začal se mě pod stolem nenápadně dotýkat. Bylo to tak strašně vzrušující, že jsem to nedokázala stopnout.

Po nějaké době jsem si musela odskočit, a když jsem vycházela z koupelny, Lukáš na mě čekal na chodbě. Beze slova mě popadl za ruku, odvedl k sobě do pokoje, kde za námi zamkl dveře, strhal ze mě oblečení a nenasytně jsme se pomilovali. Bylo to skvělé! Celý rok jsem na náš žhavý sex musela myslet, často i během milování s manželem. Naštěstí vše proběhlo tak rychle, že se nikdo nic nedozvěděl.

Aby bylo jasno, moje manželství funguje dobře, žádné myšlenky na rozchod nemám a tento úlet nedokážu vysvětlit ani sama sobě. Samozřejmě nechci, aby se manžel něco dozvěděl, nechci mu ublížit. Na druhou stranu vím, že až Lukáše uvidím znovu naživo, asi nedokážu odolat…

Jelikož teď pracoval dlouhou dobu v zahraničí, neviděli jsme se celý rok. Na chatu dorazí teprve na silvestra a já se těším i děsím zároveň. Přála bych si být vzorná, ale zároveň tajně doufám, že se horká chvilka v Lukášově pokoji letos zopakuje…