Na těchto 5 oblíbených bylin pozor při hubnutí! Zvyšují chuť k jídlu

Bylinkové čaje u diet? Proč ne, ale jen některé.

Léčivé působení většiny bylin bývá až na výjimky mnohem jemnější než u klasických léků. Bylinné čaje, tinktury a další čistě přírodní „léky“ vás neuzdraví do druhého dne – obvykle potřebují více času, aby ukázaly, co umí. I tak není radno jejich užívání podceňovat. Existuje kupříkladu řada bylin, které ovlivňují trávicí pochody a podporují chuť k jídlu. Těm je užitečné se během redukčních diet pochopitelně vyhnout. Nebudete se tak zbytečně trápit ještě intenzivnějším pocitem hladu, který se může kvůli působení dané byliny dostavit dříve a intenzivněji, než by se normálně dostavil. A jelikož jsou právě bylinné čaje velmi často doporučovány jako součást pitného režimu při redukčních dietách, je dobré vědět, které oblíbené byliny je lepší přechodně vynechat.

Tip na video: Vyhlášené bylinky, které pomohou proti únavě: