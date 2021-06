Na vlastní kůži: Vyzkoušela jsem si barefoot boty Rock spring

Už delší dobu přemýšlím, zda zkusit barefoot boty, tedy boty, které simulují chůzi naboso. Na rehabilitaci mi byly doporučeny s tím, že by mi mohly ulevit od bolesti zad. Na druhou stranu jsem slyšela, že se v těchto botách člověk musí naučit chodit, že to není jen tak. Proto jsem si ráda vyzkoušela boty Alex od značky Rock spring, které jsou určeny k vodě. Dobrý kompromis na začátek – není to bota, ve které ujdu x kilometrů, zároveň v ní můžu strávit nějaký čas a otestovat si ji. Tady je moje zkušenost.

Každý rok jedu v červnu s kamarády na vodu, vedle slunečních brýlí a opalovacího krému jsou nezbytností boty do vody. Pro nevodáky – boty, které pevně drží na nohou, nesklouznou z paty, ochrání nohy před kameny. Zároveň jsou natolik lehké, že se v nich dá plavat, v případě, že se s lodí převrátíte. A rychle uschnou.

Obojživelné boty

Kdysi jsem na vodu jezdila ve starých teniskách či sandálech. Pak přišlo velké vylepšení ve formě klasických bot do vody, které se dají za pár korun koupit v každém obchodě se sportovním vybavením. Nosím je i například v Chorvatsku do moře kvůli ježkům. Letos jsem se vybavila botou ALEX PURPLE/PINK W od firmy Rock Spring. Rozhodovala jsem se mezi růžovou a svítivě žlutou, růžovka u mě zvítězila.

Nejsou to primárně jen boty do vody, ale boty na pláž a do vody – mají za úkol při procházce ochránit nohu před kameny, dá se v nich popoběhnout, zároveň když se chcete brouzdat ve vodě, není to v nich problém. Rozdíl od obyčejných bot do vody je vidět na první pohled – tohle jsou opravdové boty s kvalitní podrážkou, ve které jsou jen nepatrné otvory kvůli prodyšnosti a odtoku vody. Svrchní část obuvi je z pružné textilie. Výrobce píše, že díky tomu je bota flexibilní. A musím říct, že mi padla jak ulitá. Boty skvěle držely, zároveň nikde netlačily, měla jsem v nich pocit volnosti. Jsou velmi lehké, pohodlné. Díky tenké podešvi jsem měla kontakt s terénem, ale přitom mě žádné kameny netlačily.

Ostatní barefoot boty mají na první hodně rozšířenou špičku, tyto ji mají opticky vlastně normální, není na první pohled širší, i tak jsem v nich měla dostatek místa na prsty. Nejlepší na nich ale je, jak rychle schnou. Vždycky nenávidím ten okamžik, když se musím druhý den soukat do mokrých bot, které nestihly uschnout. Tyhle botky mě nadchly, druhý den byly prostě suché, což bude i tím, že součástí svršku je neopren. Jsou to fakt obojživelníci, a když nepojedu vysloveně na vodu, ale k vodě, ušetřím díky nim další pár obuvi při balení. Tím jak rychle schnou, si je prostě mohu vzít na procházku i do vody. Bonusem navíc je, že se vyrábějí v dámském provedení až do velikosti 42, což jsem zrovna já využila. Jedinou jejich nevýhodou bylo, že na mokrých kamenech klouzaly – ale mokré kameny jsou kluzké samy o sobě. A já bych v tu chvíli musela mít po ruce jiný pár bot, abych si vyzkoušela, zda to bylo kamenem nebo botou. Moje první ochutnávka barefootových bot dopadla na jedničku a přesvědčila mě, abych si pořídila nějaké další na běžné nošení.