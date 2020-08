Tak jako většinu žen i mě trápí celulitida na nohou, a to nejen v partiích pod zadečkem, ale i nad koleny, takže poslední roky už vůbec nenosím kraťasy nebo kratší sukně, což je mi dost líto. Proto jsem ráda vyzkoušela novou neinvazivní metodu Ameson Cellulite na klinice Medik Haus, která zmírňuje projevy celulitidy. Zajímá vás, jak taková procedura na klinice estetické péče probíhá? Mou osobní zkušenost najdete v našem nejnovějším článku i na videu v úvodu článku.

Celulitida mě trápí roky, vím, že kdybych pila méně kávy, alkoholu, více cvičila, že by byla asi méně výrazná, ale bez přímého estetického zákroku bych se jí rozhodně nikdy sama nezbavila. Na druhou stranu z estetických zákroků jsem doposud podstoupila jen laserové odstranění pigmentové skvrny nad horním rtem, která se mi objevila po dětech. A představa invazivní metody, což je například klasická liposukce, mě vysloveně děsí. Liposukci už úspěšně podstoupily stovky žen, to ale nebrání mému strachu. Co kdyby se zrovna něco pokazilo? Co kdybych zrovna já byla ten statistický případ, kdy se stane nehoda? Všechny zákroky, které jsou invazivní a používá se u nich anestezie, mohou být rizikové a tato myšlenka mě od procedury odrazuje.

Neinvazivní a bezbolestný zákrok

Proto mi přišlo skvělé, když jsem dostala možnost vyzkoušet neinvazivní metodu Ameson Cellulite na klinice estetické péče MEDIK HAUS, kterou navštěvují i finalistky České Miss. Metoda Ameson Cellulite má dvě podoby, kdy se pomocí ultrazvuku anebo derma rolleru s tenkými jehličkami aplikuje do těla koktejl účinných látek, které bojují proti lokálnímu tuku, celulitidě a povadlé kůži. Aplikace pomocí derma rolleru je lehce invazivní a dle doporučení zdravotní sestřičky Kláry Cebákové účinek nastupuje rychleji. To jsem okamžitě zavrhla, i když na sklerotizaci metliček (křečových žil), což probíhá také pomocí jehly, už jsem párkrát byla. Tentokrát jsem měla hned po zákroku vyrážet na víkend na vodu a protože jehla narušuje integritu kůže, bylo jasné, že tato forma v tu chvíli není pro mě vhodná. Proto padla volba na aplikaci pomocí ultrazvuku.

Jako příjemná masáž

Jak to celé probíhalo? Reportáž se zákroku najdete na videu v úvodu článku, ve zkratce: S přívětivou recepční a poté i se zdravotní sestrou Klárou Cebákovou jsme podrobně probraly můj zdravotní stav, což je důležité kritérium. V MEDIK HAUS vždy lpí na bezpečnost svých klientů a vy tak máte jistotu, že ošetření bude ve vaší konkrétní situaci zcela bezpečné a nehrozí nějaká kontraindikace. Zároveň jsem se já sama od sestry dozvěděla, jak celá procedura bude probíhat: "Ameson Cellulite je metoda, která je vhodná pro lidi trpící celulitidou a nahromaděným lokálním tukem. Vhodné partie pro ošetření jsou paže, bříško, vnitřní a vnější stehna, lýtka a zadeček. Pomáhá snížit projevy celulitidy a nahromaděného tuku i vypnout pokožku ošetřovaných partií," říká Klára Cebáková.

Musím říct, že poté, co mi sestřička vše objasnila, následovala velmi příjemná hodinka a půl, která se podobala jemné masáži. Nic mě nebolelo, netahalo, nepálilo, netlačilo. Procedura sestávala z následujících částí:

1. Čištění - Zdravotní sestra Klára Cebáková mi na kůži stehen vmasírovala speciální tonikum proti celulitidě.

2. Peeling: Na očištěnou kůži sestřička aplikovala chemický peeling MANDELIC ACID. Opět se jednalo jen o lehké nanesení na pokožku.

3. Vlastní ošetření: Sestřička mi injekční stříkačkou bez jehly na pokožku postupně nanášela přípravek Ameson Cellulite. Injekční stříkačka se používá jako aplikátor proto, aby sestra uvolnila vždy jen potřebné množství přípravku, který obsahuje biogenní kofein, artyčok, L-karnitin a 4 biomimetické peptidy. Pak sestra vždy po příslušné partii přejížděla ultrazvukem, čímž zapracovávala přípravek do pokožky. Tato fáze byla opět zcela bezbolestná a přirovnala bych to k příjemné masáži při níž můžete cítit příjemné teplo.

4. Hydratace a regenerace: Opět jsem si užila příjemnou jemnou masáž, tentokrát sérem Calming Bliss a hydratačním a regeneračním gelem REPAIR GEL.

Po zákroku jsem neměla vůbec žádný problém, žádné zarudnutí, modřiny, podlitiny (i když mám vyšší srážlivost krve, kvůli které se mi hned při sebemenším bouchnutí udělají modřiny). Jen mě sestřička upozornila, že bych neměla ošetřované partie vystavovat 48 hodin slunci, případně je chránit slunečním krémem s ochranným faktorem 50. Na stránkách MEDIK HAUS se dočtete, že se může objevit zarudnutí, to však podle sestry Kláry Cebákové vzniká spíše, když se procedura provádí pomocí jehly. Jako dárek jsem dostala ještě enzymatické sérum, vodičku plnou živin, které jsou účinné proti celulitidě, kterou jsem si ráno a večer potírala stehna. A k tomu i speciální krém.

A výsledek? Mám třetí až čtvrtý stupeň celulitidy. Aby tedy u mě zákrok AMESON CELLULITE výrazně zmírnil celulitidu, musela bych absolvovat toto ošetření 10x. Dolíčky tedy mám i nadále, a rozdíl nelze změřit, jako když se například chcete zbavit tuku na břiše a prostě se přeměříte metrem. Ale subjektivně vnímám, že mám vypjatější pokožku.